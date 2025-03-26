"Права рука" Альтмана – Бред Лайткеп

Хто замінить Сема Альтмана в операційці та детальніше про зміни розповідає 24 Канал з посиланням на OpenAI. Згідно з повідомленням, Лайткеп "наглядатиме за повсякденними операціями", міжнародною експансією, а також керуватиме ключовими партнерствами з такими технологічними гігантами, як Microsoft і Apple.

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Натомість Альтман зосередиться на "дослідженнях і продуктах".

Інші зміни в керівництві

OpenAI також підвищив Марка Чена до Chief Research Officer (головного наукового співробітника; нещодавно він був старшим віцепрезидентом з досліджень), а Джулію Віллагру – до Chief People Officer, раніше вона була віцепрезидентом з питань персоналу.

Важливо. У OpenAI пояснили останні зміни в керівництві тим, що СЕО Сем Альтман "більше зосереджується на керівництві дослідженнями та продуктами виробника ChatGPT" і не має наміру замінити колишнього СТО Міру Мураті, яка пішла у вересні, аби працювати над розвитком власного стартапу зі штучним інтелектом.

Період змін – етап розвитку компанії

Наразі OpenAI переживає значні зміни в керівництві після хвилі відставок, в тому числі головного наукового співробітника Боба МакГрю та інших вищих керівників. Раніше Сем Альтман визна, що ці зміни хоч і є неординарними, та вони є природною частиною розвитку компанії.

Одночасно OpenAI переходить від некомерційної до комерційної моделі, що викликало критику і призвело до судового позову з боку Ілона Маска. Маск стверджує, що компанія відходить від своєї основної місії – розробки штучного інтелекту на благо людства.