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У Ілона Маска невдалий місяць. Спочатку OpenAI відхилила його пропозицію про продаж компанії, а тепер суд відхилив його позов. Суддя Івонн Гонсалес Роджерс вирішила, що Маск не надав достатньо доказів, необхідних для негайної судової заборони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Раніше OpenAI нарешті офіційно відповіла на пропозицію Ілона Маска щодо продажу компанії

Однак це стосується лише "негайної" заборони тут і зараз. Якщо говорити про більш віддалену перспективу, яка вимагає розгляду справи з усіма доказами і свідченнями, то Роджерс заявила, що суд готовий провести прискорений судовий розгляд справи виключно на підставі заяви про незаконність плану перетворення OpenAI.

Маск зробив запит на заборону перетворення компанії наприкінці минулого року після того, як подав до суду інший позов на OpenAI і Microsoft, звинувативши їх у тому, що вони нібито змусили інвесторів не фінансувати конкурентів, які також розробляють ШІ, таких як його власна компанія xAI. Суддя також відхилила і цей його запит, процитувавши попередню заяву генерального директора OpenAI Сема Альтмана, в якій він сказав, що компанія лише попереджала певних інвесторів, які отримали доступ до конфіденційної інформації, що їхні права доступу до комерційної таємниці будуть припинені, якщо вони зроблять деякі типи інвестицій у конкуруючі компанії.

Ще один пункт, який суддя відхилила, стосувався того, що OpenAI і Альтман розірвали контракт з ним, Ілоном Маском (імовірно, мова йде про 2018 рік, коли Маск подав у відставку з посади в раді директорів), а потім порушили оголошену місію щодо створення штучного інтелекту "на благо людства".

Маск, який допоміг заснувати OpenAI та фінансував її, коли вона тільки починала свою діяльність, заявив, що Альтман і його колега-співзасновник Грег Брокман, скористалися "альтруїзмом" Ілона, щоб "заманити його у фінансування підприємства". Але OpenAI дуже швидко відбила цей удар, показавши старі електронні листи Маска, з яких стає зрозуміло, що він не тільки знав, що компанія піде шляхом отримання прибутку, але й сам хотів перетворити компанію на комерційну, отримати мажоритарний (найбільший) пакет акцій і приєднати її до Tesla.

OpenAI каже, що судовий позов Маска "завжди був про конкуренцію", і що приєднання компанії до Tesla "було б чудовим для його особистої вигоди, але не для місії [OpenAI] або інтересів США".

OpenAI вже перебуває в процесі переговорів з урядовцями про прийняття повністю корпоративної структури (зараз вона складається з некомерційної OpenAI Inc. та меншої комерційної дочірньої філії OpenAI Global LLC, заснованої в 2019 році).

Хоча суддя відхилила прохання Маска, вона проведе прискорений судовий розгляд пізніше цього року на підставі суспільного інтересу та його заяви про те, що трансформація OpenAI "може завдати шкоди, якщо відбудеться перетворення всупереч закону". На думку Івонн Гонсалес Роджерс, "непоправної шкоди завдається тоді, коли для фінансування перетворення некомерційної організації в комерційну використовуються гроші громадськості". Але в цьому випадку мова не йде про державний бюджет, а про виключно приватні інвестиції.