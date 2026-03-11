Укр Рус
11 марта, 20:33
2

НБУ требует объяснений от Monobank Гороховского за слив фото клиентки

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Нацбанк требует объяснений от Monobank относительно публикации фото клиентки соучредителем Олегом Гороховским.
  • Регулятор анализирует обстоятельства ситуации и может применить меры воздействия, если обнаружит нарушение законодательства.

В понедельник, 9 марта, соучредитель Monobank опубликовал в соцсети фото клиентки, сделанное во время видеоидентификации. Олег Гороховский обвинил девушку в пророссийской позиции из-за флага, висевшего за ее спиной.

Что о скандале говорят в Нацбанке?

Теперь же Нацбанк Украины требует объяснений относительно публикации. Об этом говорится в ответе регулятора на запрос "Экономической правды".

Нацбанк в рамках функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства ситуации, а также уже обратился к Monobank с запросом об объяснении – относительно обстоятельств распространения информации, которая может составлять банковскую тайну.

Там отметили, что смогут дать оценку действиям Гороховского только после получения ответа и проверки всех обстоятельств. К тому времени ситуацию не будут комментировать.

В случае установления во время надзорных действий нарушений банком требований законодательства или нормативно-правовых актов Нацбанка регулятор может применить предусмотренные законом меры воздействия к банку,
– говорится в ответе.

Речь идет о мерах воздействия, предусмотренных постановлением №346.

Что известно о скандале с Monobank?

  • По утверждениям работников банка и самого Гороховского, за спиной девушки висел флаг России. В своей публикации бизнесмен саркастически отметил, что клиентке отказали в обслуживании "из-за немытой головы".

  • Однако сама Карина Кольб убеждает, что это был флаг Словении – страны, где она некоторое время жила как беженка. Более того, фото якобы было сделано в квартире ее подруги-словенки.

  • Мнения пользователей под сообщением в Threads разделились.