Скандал вокруг "Укрпочты" вновь разгорелся: Смилянский будет судиться с НБУ

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский оспаривает решение Национального банка Украины относительно его профессиональной пригодности. Он требует отменить решение регулятора, которое послужило основанием для требования о его отстранении.

Что требует Смилянский

Скандал вокруг "Укрпочты" и НБУ продолжается уже некоторое время. О подаче иска Игорь Смилянский сообщил 16 сентября – иск подан лично им, а не "Укрпочтой".

Смилянский заявил, что считает решение НБУ незаконным и предвзятым. Он также отметил, что готов отстаивать свою позицию в суде.

Я уверен в своей позиции и готов отстаивать ее в суде. Считаю решение в мой адрес незаконным и предвзятым. И очень хочу услышать аргументы, почему к руководителю Укрпочты применили подход, который не применяли к руководителям других действующих банков и финансовых учреждений даже после в разы более крупных штрафов, чем у Укрпочты, и доказанных самим НБУ миллиардов гривен обналичивания средств,

– заявил Смилянский.

Он также обвинил руководство НБУ в попытке нанести ущерб его профессиональной репутации.

Теперь моя очередь уничтожить в судебном порядке остатки репутации господина Пышного,

– говорит Смилянский.

Почему НБУ потребовал отстранить Смилянского

В июне Нацбанк признал Смилянского не соответствующим требованиям к профессиональной пригодности руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Регулятор обосновал свое решение результатами надзорных мероприятий в отношении деятельности Укрпочты в 2023–2026 годах. За этот период НБУ несколько раз применял к компании меры воздействия из-за нарушений в сфере платежных услуг и финансового мониторинга, а также недостатков в системах управления рисками и внутреннего контроля.

После оценки профессиональной пригодности регулятор потребовал:

отстранить Смилянского от руководства в течение пяти рабочих дней;

в течение двух месяцев назначить нового руководителя, который будет соответствовать установленным требованиям.

В то же время Смилянский до сих пор остается руководителем Укрпочты. Ранее юридическая команда компании сообщала, что изучит решение НБУ и привлечет внешних юристов для защиты интересов компании и ее руководителя.

В чем суть конфликта

Одной из причин противостояния между сторонами является стремление "Укрпочты" получить банковскую лицензию и расширить спектр финансовых услуг компании: почтовый оператор уже является поставщиком финансовых платежных услуг и находится под надзором НБУ.

Также среди причин разногласий – штрафы для "Укрпочты". За последние годы "Укрпочта" неоднократно попадала под санкции Национального банка. Среди наиболее значимых решений регулятора:

в феврале 2024 года компанию оштрафовали на 17,39 миллиона гривен за ненадлежащую организацию финансового мониторинга;

в марте 2026 года "Укрпочта" получила штраф в размере 255 тысяч гривен за несвоевременное предоставление информации и документов по требованию НБУ;

в мае 2026 года компания уплатила 1,7 миллиона гривен из-за недостатков в корпоративном управлении, системе внутреннего контроля и управлении рисками;

в июне 2026 года Нацбанк наложил еще один штраф – 2,54 миллиона гривен за нарушения при проведении платежных операций, эквайринге и работе с информацией, составляющей тайну поставщика платежных услуг.

Затем разгорелся скандал между руководителем "Укрпочты" Игорем Смилянским и главой Нацбанка Андреем Пишным. Глава НБУ Андрей Пишный заявил, что сейчас "Укрпочта" теряет перспективы развития.