Скандал в австрийской нефтегазовой компании: руководитель передавал данные России
- В австрийской компании OMV разоблачили руководителя, подозреваемого в передаче конфиденциальной информации России.
- OMV освободила подозреваемого, а в его доме провели обыск и изъяли документы.
В австрийской нефтегазовой и химической компании OMV разоблачили одного из руководителей, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Руководителя OMV подозревают в шпионаже?
Об этом сообщил австрийский журнал Profil, передает 24 Канал. Отмечают, что управление государственной безопасности и разведки (DSN) несколько месяцев следило за мужчиной. Он привлек внимание спецслужбы частыми встречами с работником российского посольства, которого также подозревают в работе на ФСБ.
По данным Reuters, сотрудник OMV пользовался доверием компании и был командирован в Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (Adnoc), которая вместе с OMV реализует несколько миллиардных проектов. Он передавал российскому дипломату конфиденциальную информацию об этих проектах и другие внутренние данные.
Основания и обвинения?
В доме сотрудника провели обыск, во время которого изъяли многочисленные документы компании. OMV сообщила, что уволила работника и полностью сотрудничает с австрийскими органами власти.
Министерство иностранных дел Австрии получило запрос на снятие дипломатического иммунитета с российского сотрудника посольства. Российского временного поверенного вызвали для объяснений. В ведомстве сообщили, что по делу ведется уголовное производство.
Сейчас продолжается расследование, в частности следователи пытаются выяснить, когда именно руководителя завербовали, работал ли он самостоятельно и какой объем информации передавался и кому.
Справочно. OMV – крупнейшая нефтяная компания Центральной Европы со штаб-квартирой в Вене. В 2006–2010 годах компания работала в России, имея доли в нескольких нефтедобывающих проектах в Саратовской области и республике Коми. В 2024 году OMV прекратила поставки газа в Австрию через дочернюю компанию Газпрома – "Газпром экспорт".
Как действует Россия через шпионов?
К слову, ранее в Бразилии разоблачили сеть российских шпионов, которые действовали под фальшивыми личностями. Те воспользовались лазейками в законодательстве, чтобы получить легальные документы.
За время работы этой российской "фабрики" шпионам удалось легализоваться в Бразилии, наладить связи и действовать в пользу России в других странах.
Как пишет The Economist, Россия годами создавала агентурные сети в Европе, в частности в Бельгии, используя посольство для координации.
После ряда неудач последних лет (от попытки убийства Навального до провалов в ЕС) Кремль изменил подход – появились "комитеты особого влияния" под руководством Кириенко, реформа ГРУ и новые методы вербовки.