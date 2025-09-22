Скандал у австрійській нафтогазовій компанії: керівник передавав дані Росії
- В австрійській компанії OMV викрили керівника, підозрюваного у передачі конфіденційної інформації Росії.
- OMV звільнила підозрюваного, а в його будинку провели обшук і вилучили документи.
В австрійській нафтогазовій та хімічній компанії OMV викрили одного з керівників, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.
Керівника OMV підозрюють у шпигунстві?
Про це повідомив австрійський журнал Profil, передає 24 Канал. Зазначають, що управління державної безпеки та розвідки (DSN) кілька місяців стежило за чоловіком. Він привернув увагу спецслужби частими зустрічами з працівником російського посольства, якого також підозрюють у роботі на ФСБ.
За даними Reuters, співробітник OMV користувався довірою компанії та був відряджений до Національної нафтової компанії Абу-Дабі (Adnoc), яка разом із OMV реалізує кілька мільярдних проєктів. Він передавав російському дипломату конфіденційну інформацію про ці проєкти та інші внутрішні дані.
Підстави та звинувачення?
У будинку співробітника провели обшук, під час якого вилучили численні документи компанії. OMV повідомила, що звільнила працівника та повністю співпрацює з австрійськими органами влади.
Міністерство закордонних справ Австрії отримало запит на зняття дипломатичного імунітету з російського співробітника посольства. Російського тимчасового повіреного викликали для пояснень. У відомстві повідомили, що у справі ведеться кримінальне провадження.
Наразі триває розслідування, зокрема слідчі намагаються з'ясувати, коли саме керівника завербували, чи працював він самостійно та який обсяг інформації передавався і кому.
Довідково. OMV – найбільша нафтова компанія Центральної Європи зі штаб-квартирою у Відні. У 2006–2010 роках компанія працювала в Росії, маючи частки у кількох нафтовидобувних проєктах у Саратовській області та республіці Комі. У 2024 році OMV припинила постачання газу до Австрії через дочірню компанію Газпрому, Газпром експорт.
Як діє Росія через шпигунів?
До слова, раніше у Бразилії викрили мережу російських шпигунів, які діяли під фальшивими особистостями. Ті скористались лазівками в законодавстві, щоб отримати легальні документи.
За час роботи цієї російської "фабрики" шпигунам вдалося легалізуватися у Бразилії, налагодити зв'язки та діяти на користь Росії в інших країнах.
Як пише The Economist, Росія роками створювала агентурні мережі в Європі, зокрема в Бельгії, використовуючи посольство для координації.
Після низки невдач останніх років (від спроби вбивства Навального до провалів у ЄС) Кремль змінив підхід – з'явилися "комітети особливого впливу" під керівництвом Кирієнка, реформа ГРУ та нові методи вербування.