Керівника OMV підозрюють у шпигунстві?

Про це повідомив австрійський журнал Profil, передає 24 Канал. Зазначають, що управління державної безпеки та розвідки (DSN) кілька місяців стежило за чоловіком. Він привернув увагу спецслужби частими зустрічами з працівником російського посольства, якого також підозрюють у роботі на ФСБ.

За даними Reuters, співробітник OMV користувався довірою компанії та був відряджений до Національної нафтової компанії Абу-Дабі (Adnoc), яка разом із OMV реалізує кілька мільярдних проєктів. Він передавав російському дипломату конфіденційну інформацію про ці проєкти та інші внутрішні дані.

Підстави та звинувачення?

У будинку співробітника провели обшук, під час якого вилучили численні документи компанії. OMV повідомила, що звільнила працівника та повністю співпрацює з австрійськими органами влади.

Міністерство закордонних справ Австрії отримало запит на зняття дипломатичного імунітету з російського співробітника посольства. Російського тимчасового повіреного викликали для пояснень. У відомстві повідомили, що у справі ведеться кримінальне провадження.

Наразі триває розслідування, зокрема слідчі намагаються з'ясувати, коли саме керівника завербували, чи працював він самостійно та який обсяг інформації передавався і кому.

Довідково. OMV – найбільша нафтова компанія Центральної Європи зі штаб-квартирою у Відні. У 2006–2010 роках компанія працювала в Росії, маючи частки у кількох нафтовидобувних проєктах у Саратовській області та республіці Комі. У 2024 році OMV припинила постачання газу до Австрії через дочірню компанію Газпрому, Газпром експорт.

Як діє Росія через шпигунів?