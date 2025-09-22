Руководителя OMV подозревают в шпионаже?

Об этом сообщил австрийский журнал Profil, передает 24 Канал. Отмечают, что управление государственной безопасности и разведки (DSN) несколько месяцев следило за мужчиной. Он привлек внимание спецслужбы частыми встречами с работником российского посольства, которого также подозревают в работе на ФСБ.

Смотрите также Санкционные активы разлетаются как горячие пирожки: государство заработало 8,9 миллиардов гривен

По данным Reuters, сотрудник OMV пользовался доверием компании и был командирован в Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (Adnoc), которая вместе с OMV реализует несколько миллиардных проектов. Он передавал российскому дипломату конфиденциальную информацию об этих проектах и другие внутренние данные.

Основания и обвинения?

В доме сотрудника провели обыск, во время которого изъяли многочисленные документы компании. OMV сообщила, что уволила работника и полностью сотрудничает с австрийскими органами власти.

Министерство иностранных дел Австрии получило запрос на снятие дипломатического иммунитета с российского сотрудника посольства. Российского временного поверенного вызвали для объяснений. В ведомстве сообщили, что по делу ведется уголовное производство.

Сейчас продолжается расследование, в частности следователи пытаются выяснить, когда именно руководителя завербовали, работал ли он самостоятельно и какой объем информации передавался и кому.

Справочно. OMV – крупнейшая нефтяная компания Центральной Европы со штаб-квартирой в Вене. В 2006–2010 годах компания работала в России, имея доли в нескольких нефтедобывающих проектах в Саратовской области и республике Коми. В 2024 году OMV прекратила поставки газа в Австрию через дочернюю компанию Газпрома, Газпром экспорт.

Как действует Россия через шпионов?