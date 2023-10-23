Государственные компании приносят в бюджет меньше денег: была ли до войны другая ситуация

Госпредприятия приносят в доход государства все меньше денег. Отрицательная тенденция длится уже несколько лет.

Доходы от госпредприятий падают уже несколько лет

Как свидетельствуют данные Минфина, за последние годы государственные предприятия пополняют бюджет страны все на меньший процент. В частности, только за последние 5 лет доля госпредприятий и госбанков в бюджете снизилась с 5 – 6% до 2 – 3%.

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В 2022 году госпредприятия и госбанки заплатили в бюджет 46,9 миллиарда гривен. Это 2,6% от общего показателя бюджета.

Несмотря на общий рост номинальных доходов бюджета, дивиденды госпредприятий и госбанков в номинальном выражении не демонстрировали аналогичный тренд, и при этом значительно колебались,

– сообщается в отчете.

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Интересно, что больше доходов в казну государства приносит "Приватбанк". Например, дивиденды за 2022 год в сумме 24,2 миллиарда гривен – это 75,4% от всех поступлений от государственных бизнесов.

Минфин надеется, что в 2024 году из государственных предприятий и банков удастся получить 66,1 миллиарда гривен, что в 2,5 раза больше показателя этого года. Правда, здесь ситуация снова будет зависеть от "Приватбанка", в частности, спишет ли он неработающие кредиты, связанные с предыдущими собственниками.