Glovo уже инвестировал в Украину 80 миллионов евро: какие планы строит компания

Испанский стартап по доставке еды Glovo не скупится на инвестиции в украинский рынок. Компания верит, что сможет достичь в Украине высоких показателей, несмотря на тяжелые условия.

Соучредитель Glovo Саша Мишо рассказал о том, почему компания инвестировала в украинский рынок десятки миллионов евро и почему именно Украина является столь важным направлением развития бизнеса. Полномасштабная война заставила Glovo прекратить деятельность в Украине, но пауза продолжалась всего несколько дней.

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Почему Glovo инвестирует в Украину

По словам Саши Мишо, всего с 2018 года (момента, когда Glovo зашел на украинский рынок), в наш офис было инвестировано 80 миллионов евро. Сюда вошли расходы на маркетинг, инфраструктуру и операционную деятельность. Впрочем, инвестиции быстро себя окупили, и прямо сейчас украинский офис Glovo не стоит компании ничего.

Украинский офис вышел на самоокупаемость, если отбросить поддержку главного офиса в виде инженеров, инфраструктуры и т.д. Сам бизнес в Украине как таковой нам не стоит ничего,

– заявил соучредитель компании.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Также он рассказал, как отразилась война на деятельности компании. В частности, он поражен стойкостью украинцев и тем, как быстро удалось относить бизнес.

"Когда мы остановили все, курьеры начали использовать Telegram и другие приложения для осуществления социальных доставок. Рестораны и магазины тоже хотели продолжать работу. Поэтому уже через несколько дней местная команда сказала, что нам нужно возобновить бизнес", – рассказал предприниматель.

Кроме того, Украина поражает компанию своей инновационностью, поэтому наиболее передовые решения тестируются именно здесь, а не в других странах.

"Местная команда в Украине демонстрирует большую инновационность. Мы запускаем новые сервисы, которых нет в других странах. Например, мы впервые внедрили телемедицину в нашем приложении в Украине", – подытожил бизнесмен.