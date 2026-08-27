В Украине не хватает рабочей силы: сколько мигрантов из Индии уже прибыло и действительно ли они нужны

В Украине все чаще обсуждается вопрос о возможном увеличении числа трудовых мигрантов, в частности из Индии. В то же время официальные данные свидетельствуют о том, что масштабы миграции пока далеки от того, чтобы говорить о "засилье" иностранцев.

Число иностранцев в Украине значительно сократилось

За семь месяцев 2026 года постоянные виды на жительство в Украине получили 1899 иностранцев, из них лишь 8 – мигранты из Индии, пишет OBOZ.

После начала полномасштабной войны количество иностранцев в Украине существенно сократилось. Причина очевидна: война снизила привлекательность страны как для студентов, так и для иностранных работников. Для сравнения:

в 2021 году в Украине обучалось до 77 тысяч иностранных студентов;

в 2026 году их осталось около 21,2 тысячи;

в 2021 году иностранцы получили 21,7 тысячи разрешений на работу;

в 2025 году таких разрешений было всего 9,5 тысячи.

Аналогичная ситуация и с видами на жительство. В 2026 году больше всего постоянных видов на жительство получили граждане России – 606 документов. Для сравнения: граждане Индии получили лишь 8.

Более 75% всех выданных постоянных видов на жительство приходится на граждан шести стран: России, Молдовы, Азербайджана, Армении, Беларуси и Грузии.

Иностранцы в Украине / инфографика OBOZ

Почему бизнесу нужны трудовые мигранты и можно ли обойтись без них

Несмотря на небольшое количество трудовых мигрантов, украинский рынок труда сталкивается с противоположной проблемой – дефицитом кадров.

По данным Института экономических исследований и политических консультаций, в июле 66% опрошенных предприятий назвали нехватку кадров препятствием для работы. В некоторых регионах этот показатель превышает 80%.

Среди отраслей проблема нехватки кадров в наибольшей степени затрагивает химическую промышленность, производство стройматериалов, металлургию и металлообработку.

Однако, по оценкам правительства, потенциальный резерв работников в Украине еще есть. Речь идет о людях, которые сейчас не работают, но потенциально могут выйти на рынок труда. Среди них:

около 120 тысяч матерей детей с инвалидностью; 500 тысяч матерей с детьми до трех лет; 750 тысяч студентов; около 2,5 миллиона людей с инвалидностью; 1,6 миллиона других экономически неактивных людей трудоспособного возраста.

Еще один потенциальный резерв – пенсионеры. Из примерно 10,4 миллиона пенсионеров сейчас работают около 2,5 миллиона. Таким образом, теоретически Украина может частично компенсировать нехватку кадров за счет активизации тех граждан, которые сейчас не работают.

Бизнес либо повышает зарплаты, либо ищет работников за рубежом

Кадровый дефицит уже влияет на политику работодателей. Компаниям приходится повышать зарплаты, улучшать условия труда и искать новые способы привлечения людей.

Но даже если повышение оплаты не позволяет закрыть вакансии, одним из вариантов становится привлечение трудовых мигрантов.

Поэтому дальнейшая потребность Украины в иностранных работниках в значительной степени будет зависеть от двух факторов: сколько украинцев вернется из-за рубежа и насколько возрастет экономическая активность населения внутри страны.

Фактически вопрос трудовых мигрантов для Украины постепенно становится не столько вопросом их количества, сколько вопросом того, сможет ли украинский бизнес найти достаточное количество работников для восстановления и развития экономики.