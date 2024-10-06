Новый рекорд инвестиций: сколько денег собрал OpenAI и кто вкладывает огромные деньги в компанию

Компания OpenAI снова наделала немало шума. На этот раз – благодаря привлечению рекордных инвестиций.

Удачный раунд

Во время последнего раунда финансирования OpenAI удалось привлечь 6,5 миллиарда долларов. Благодаря этому оценка компании выросла до 157 миллиардов, сообщает Bloomberg.

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Возглавила раунд Thrive Capital. Также в разработчика искусственного интеллекта вложились Microsoft, Nvidia, SoftBank, Khosla Ventures, Altimeter Capital, Fidelity и MGX. Этот раунд показал, что сейчас именно OpenAI считается ведущим игроком в сфере искусственного интеллекта.

На что потратят деньги

Как говорится в блоге OpenAI, эти деньги позволят компании удвоить усилия в исследованиях искусственного интеллекта. Кроме того, планируется увеличение вычислительных мощностей и продолжение работы над созданием инструментов по решению сложных задач.

Также известно, что OpenAI хочет превратиться в коммерческую корпорацию, что в перспективе еще больше повысит инвестиционную привлекательность компании.