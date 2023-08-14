Не дать оккупантам остановить бизнес: Шмыгаль рассказал об усилении защиты энергосистемы

Российские оккупанты планируют снова попытаться нанести ущерб украинской энергосистеме. Враг надеется, что это позволит демотивировать бизнес и население.

Правительство много раз подчеркивало, что украинскому бизнесу и потребителям стоит готовиться к тяжелой зиме. Российские оккупанты продолжают атаковать энергосистему, чтобы оставить украинцев без света, распространить панику и безнадежность.

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Защита энергосистемы строится, но готовиться следует ко всему

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в настоящее время возобновление энергетической системы Украины происходит по графику. Глава правительства подчеркнул, что атаки россиян на объекты энергетической инфраструктуры – очень вероятный сценарий развития событий, поэтому принимаются меры, чтобы ее мощность от этого не страдала.

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По АЭС отремонтировано 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте. По ТЭС отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных. По ТЭЦ: отремонтировано 70%. По ГЭС: отремонтированы и находятся в ремонте 32 агрегата,

– сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что "Укрэнерго" уже успело отремонтировать магистральные сети на 80%. Что касается высоковольтных станций, то их уже удалось восстановить до довоенного положения.

Также глава правительства заверил, что уже сейчас формируется многоуровневая защита для энергетических объектов, но всем следует готовиться к разным вариантам развития событий.