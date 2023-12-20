С рынка России полностью ушли 300 компаний: сколько миллиардов составляет их стоимость

Несмотря на то, что Россия всячески пытается остановить бегство иностранного бизнеса, отток продолжается. Его темп довольно невысок, но российская экономика терпит убытки.

Выход иностранных компаний из России

К полномасштабному вторжению россиян в Украину на российском рынке было представлено более 1500 крупных иностранных компаний. Пока лишь часть из них смогла уйти от агрессора, также много тех, кто прекратил свою деятельность и не вкладывает деньги в российские филиалы.

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Сегодня полностью вышли из российского рынка 304 компании. Их потенциальная стоимость сделок может составить 25 миллиардов долларов. Еще 320 публично заявили о своем намерении покинуть Россию и предпринимают шаги в этом направлении, но российские власти пытаются затормозить процесс.

Крупнейшие компании, полностью вышедшие, сгенерировали 82 миллиарда долларов дохода, в то же время находящиеся в процессе выхода – 65 миллиардов долларов,

– сообщили в KSE.

Впрочем, далеко не всем ушедшим из России компаниям удалось получить хоть какую-то компенсацию. К примеру, Heineken, Nissan, OBI Group, Renault, Tetra Pak были проданы всего за 1 евро. Carlsberg и Danone российские власти просто "отжала".

Известно, что 547 бизнесов приостановили инвестиции в Россию и ждут, как будет развиваться ситуация. Еще около 40% работают в обычном режиме и не беспокоятся о репутационных рисках, которые несет работа на территории агрессора.