В Украине более 3000 новых миллионеров: самому молодому – 3,5 года
- В Украине 3186 граждан задекларировали доходы, превышающие 1 миллион гривен с начала 2025 года, самому молодому из них 3,5 года, а самой старшей - 96 лет.
- Общая сумма задекларированных доходов составляет 21,8 миллиард гривен, из которых 269,6 миллиона гривен будет уплачено как налог на доходы физических лиц, а 44,6 миллиона гривен как военный сбор.
С начала 2025 года, то есть за два месяца, в Украине 3186 граждан задекларировали доходы, превышающие 1 миллион гривен. Самому молодому "миллионеру" всего 3,5 года.
Сколько доходов задекларировали украинцы
Общая сумма задекларированных доходов составляет 21,8 миллиард гривен. Из этой суммы в госбюджет поступит 269,6 миллиона гривен налога на доходы физических лиц и еще 44,6 миллиона гривен военного сбора, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.
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Среди новых миллионеров – как совсем юные граждане, так и люди почтенного возраста.
- Самый молодой декларант – 3,5-летний ребенок, получивший в наследство или в подарок имущество от лиц, не являющихся его близкими родственниками.
- Самая пожилая миллионерша – 96-летняя жительница Киева, которая задекларировала доходы от продажи ценных бумаг.
Всего за январь-февраль украинцы подали более 44 000 деклараций, в которых отметили доходы на сумму 36,2 миллиарда гривен.
"Это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении налоговой. При этом, активнее всего о своих доходах отчитывались жители Киева, Львовской и Днепропетровской областей.
Задекларированные к уплате суммы налогов составили:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 436,9 миллиона гривен (+15% к прошлому году);
- Военный сбор – 80,3 миллиона гривен (+15%).
Кроме того, более 16 000 украинцев воспользовались правом на налоговую скидку. В общем им будет возвращено из бюджета 105,7 миллионов гривен.
Справочно. Декларационная кампания за 2024 год стартовала 1 января 2025 года и продлится до 1 мая.