Миллионы людей: в Минэкономики посчитали, сколько работников нужно для восстановления Украины

Из-за войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, многие отправились за границу. Впрочем, для восстановления государства нужно будет продумать шаги по возвращению домой.

Сколько человек нужно для восстановления Украины

Как сообщила министерша экономики Юлия Свириденко, восстановление Украины потребует 4,5 миллиона человек. Правительство уже работает над тем, чтобы поощрять возвращение домой людей, выехавших за границу.

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Кроме того, речь идет не только о послевоенном восстановлении разрушений, но и о перенастройке украинской экономики.

Если нам удастся привлечь такое количество людей, мы можем существенно ускорить темпы восстановления,

– считает Свириденко.

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Сейчас Кабинет министров рассматривает проекты, мотивирующие украинцев вернуться домой. Что касается привлечения рабочей силы из других стран, такая опция не обсуждается.

Опросы говорят, что большинство людей хочет вернуться. Для этого требуется три условия: безопасность, жилье и работа,

– рассказала Свириденко.

Она добавила, что правительство уже работает над ответными шагами и рассматривает другие решения, которые позволят не только возвращать украинцев домой, но и обеспечить им безопасность и перспективы.