Состояние быстро тает: сколько миллионов долларов осталось у Коломойского

Игорь Коломойский продолжает находиться под стражей из-за расследования по нескольким делам. Его состояние за последний год существенно сократилось.

Сколько денег осталось у Коломойского

В течение последнего года состояние Игоря Коломойского стало существенно меньше. Падение составило 22% до показателя в 660 миллионов долларов.

Читайте также Вслед за другими: Unilever покидает российский рынок

В феврале 2022 года по оценке Forbes состояние Коломойского составляло 1,8 миллиарда долларов. Впрочем, уже в ноябре у него было 850 миллионов, то есть на миллиард меньше.

Какими активами владеет Игорь Коломойский

Сейчас его активы в основном в недвижимости за рубежом. Коломойский имеет долю от 500 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в Огайо, также ему принадлежат:

сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане;

завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе;

коммерческая недвижимость в Техасе.

Кроме того, у него есть ликвидные активы в виде яхты, самолетов и наличности. Например, яхта Lauren L, длина которой составляет 90 метров, стоит 97 миллионов долларов.