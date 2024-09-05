Состояние быстро тает: сколько миллионов долларов осталось у Коломойского
Источник:Forbes Ukraine
Игорь Коломойский продолжает находиться под стражей из-за расследования по нескольким делам. Его состояние за последний год существенно сократилось.
Сколько денег осталось у Коломойского
В течение последнего года состояние Игоря Коломойского стало существенно меньше. Падение составило 22% до показателя в 660 миллионов долларов.
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В феврале 2022 года по оценке Forbes состояние Коломойского составляло 1,8 миллиарда долларов. Впрочем, уже в ноябре у него было 850 миллионов, то есть на миллиард меньше.
Какими активами владеет Игорь Коломойский
Сейчас его активы в основном в недвижимости за рубежом. Коломойский имеет долю от 500 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в Огайо, также ему принадлежат:
- сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане;
- завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе;
- коммерческая недвижимость в Техасе.
Кроме того, у него есть ликвидные активы в виде яхты, самолетов и наличности. Например, яхта Lauren L, длина которой составляет 90 метров, стоит 97 миллионов долларов.