Украина может потерять более 300 миллионов евро по новому беспошлинному соглашению

Бельгия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предлагает обновленную версию соглашения для продолжения беспошлинной торговли с Украиной. В эту версию соглашения внесены поправки, учитывающие определенные требования Польши и Франции.

Что предлагается в соглашении

Теперь предлагается взять за основу не только данные 2022 и 2023 годов, но и второй половины 2021 года, при определении объемов украинского экспорта агропродукции.

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Украина, с поддержкой нескольких стран-членов ЕС, выступила против такого решения, подчеркивая необходимость сохранить свое право зарабатывать на экспорте, в частности аграрной продукции.

Европейский парламент согласовал план, который базируется на украинском агроимпорте за последние два года, когда Украина могла экспортировать продукцию без пошлин и квот.

Сколько средств потеряет Украина

это было возможно благодаря особым условиям, вроде открытия новых сухопутных маршрутов в ЕС, что помогло увеличить продажи в Европу. Но перед войной в 2021 году таких условий не было, поэтому продажи были ниже.

Еврокомиссия считает, что Украина может потерять примерно 86 миллионов евро, если в основу плана лягут данные со второго полугодия 2021 года. Общие потери за это время и последующие два года могут составить 331 миллион евро.

Польша и Франция вместе с несколькими другими странами ЕС поддержали новый план, но Германия, Нидерланды, Финляндия, страны Балтии и Люксембург выступили против.

Контекст

Упрощенный торговый режим для Украины истечет 5 июня 2024 года. Есть предварительное согласие продлить эти меры, но с условием, что Еврокомиссия будет быстро вмешиваться, если украинский импорт начнет негативно влиять на рынки стран ЕС.

Также обсуждается введение специальных мер для контроля за импортом определенных чувствительных сельскохозяйственных товаров, таких как мясо птицы, яйца, сахар и другие. Если импорт этих товаров вырастет выше среднего за 2022 и 2023 годы, могут вернуть пошлины.

! Польша и Франция, а также другие страны ЕС, считают важным также учитывать данные до войны, в частности за первую половину 2021 года, при определении разрешенных объемов импорта.