Що пропонується в угоді

Тепер пропонується взяти за основу не тільки дані 2022 і 2023 років, але й другої половини 2021 року, під час визначення обсягів українського експорту агропродукції.

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Україна, з підтримкою декількох країн-членів ЄС, виступила проти такого рішення, наголошуючи на необхідності зберегти своє право заробляти на експорті, зокрема аграрної продукції.

Європейський парламент погодив план, який базується на українському агроімпорті за останні два роки, коли Україна могла експортувати продукцію без мит і квот.

Зауважте! Це було можливо завдяки особливим умовам, як от відкриття нових сухопутних маршрутів до ЄС, що допомогло збільшити продажі в Європу. Але перед війною у 2021 році таких умов не було, тому продажі були нижчими.

Скільки коштів втратить Україна

Єврокомісія вважає, що Україна може втратити приблизно 86 мільйонів євро, якщо в основу плану ляжуть дані з другого півріччя 2021 року. Загальні втрати за цей час і наступні два роки можуть скласти 331 мільйон євро.

Польща та Франція разом з декількома іншими країнами ЄС підтримали новий план, але Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, країни Балтії та Люксембург виступили проти.

Контекст

Спрощений торговельний режим для України спливе 5 червня 2024 року. Є попередня згода продовжити ці заходи, але з умовою, що Єврокомісія буде швидко втручатися, якщо український імпорт почне негативно впливати на ринки країн ЄС.

Також обговорюється введення спеціальних заходів для контролю за імпортом певних чутливих сільськогосподарських товарів, таких як м'ясо птиці, яйця, цукор та інші. Якщо імпорт цих товарів виросте вище середнього за 2022 і 2023 роки, можуть повернути мита.

До слова! Польща і Франція, а також інші країни ЄС, вважають важливим також враховувати дані до війни, зокрема за першу половину 2021 року, при визначенні дозволених обсягів імпорту.