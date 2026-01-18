Работа без опыта и с зарплатой более 60 тысяч: какие вакансии доступны сейчас
- Работодатели в Украине предлагают вакансии без опыта работы с зарплатой от 22 до даже более 60 тысяч гривен, в частности в сферах продаж, логистики и обслуживания.
- Самые высокооплачиваемые вакансии включают съемщика стеклопластиковых изделий с зарплатой до 67 тысяч гривен и продавца-консультанта техники с зарплатой до 45 тысяч гривен.
Работодатели готовы брать людей на работу и без опыта, а среди предложений есть как должности в сфере продаж, так и в логистике или сервисном обслуживании, где оплата достигает от 22 тысяч гривен, а иногда может достигать даже более 60 тысяч гривен.
Где в Украине можно работать без опыта?
Среди вакансий, которые оплачиваются выше, есть съемщик стеклопластиковых изделий, где зарплата может быть даже более 60 тысяч гривен, а также продавец-консультант техники, где сумма в месяц может быть более 45 тысяч, передает 24 Канал со ссылкой на Work.ua.
- Менеджер по продаже театральных билетов
Такую работу предлагают в Одессе, а ежемесячная зарплата достигает от 25 до 30 тысяч гривен. Отмечается, что опыт работы в продажах будет преимуществом, но это не является обязательным.
Работа заключается в том, чтобы консультировать клиентов по событиям, продавать билеты и вести учет в CRM. А среди приятных бонусов – бесплатные билеты на мероприятия и возможность заглянуть за кулисы.
- Продавец-консультант электроники и бытовой техники
Здесь приглашают работать в COMFY во Львове с зарплатой от 22 до 45 тысяч гривен в месяц. Опыта не требуется, но важно иметь интерес к технике.
К плюсам этой профессии относится то, что наставник всегда сможет помочь в любой ситуации, а кроме того, есть карьерный рост до руководящих должностей.
- Массажист
В "Лазерхауз" в Умани ищут специалиста и предлагают заработную плату от 30 тысяч гривен. Здесь также не нужно иметь опыт в подобной работе, ведь компания обеспечит бесплатное обучение и сопровождать на старте.
В случае трудоустройства работникам будет предоставляться скидка 50% на услуги, доступ к профессиональным семинарам, мастер-классов и внутреннего развития.
- Съемщик стеклопластиковых и стекловолокнистых изделий
Это одна из самых высокооплачиваемых вакансий, которую предлагают в подборке. Работать придется в Черновцах, а зарплата будет стартовать от 28 тысяч до почти 67 тысяч гривен.
Здесь придется обрабатывать изделия и проводить слесарные операции. Опыт работы не нужен, а компания всему научит.
- Пиццайоло-кассир
Предлагают зарплату на уровне 30,5 гривны – 40 тысяч гривен в месяц в городе Ивано-Франковск, а именно в команду Pizza Day, и еще и без опыта. Есть стажировка, которая оплачивается, и во время него всему обучают.
Среди бонусов, которые предлагают есть выплаты несколько раз в месяц, бонусы за каждую пицце и бесплатное питание в заведении.
- Комплектовщик товаров
В команду логистического направления Fozzy Group нужен комплектовщик товаров. Эта работа в Запорожье, а ежемесячная зарплата – от 28,2 тысячи сначала работы и до 34,4 тысячи гривен.
Работа заключается в быстром и качественном отборе продуктов для магазинов "Сильпо". Компания обучает с нуля, поэтому готовы взять также и студентов без опыта работы.
Какая средняя зарплата по Украине?
По последним данным Госстата, в ноябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составляла 27 167 гривен. Это на 0,9% больше, чем месяцем ранее.
По уровню оплаты труда лидирует Киев, где зафиксировали зарплату среднюю на уровне 40 633 гривен. Далее в рейтинге Днепропетровская область с 31 706 гривнами, а третье место – Луганская область (31 340 гривен).
В регионы с самым низким уровнем оплаты входят Кировоградская область (19 079 гривен), Черновицкая (19 096 гривен) и Черниговская область (20 344 гривны).
Интересно! В отрасли, которые оплата является самой высокой, входит информация и телекоммуникации (66 934 гривны), а самая низкая – образование (16 622 гривен).
Как изменилась оплата труда за 2025 год?
В 2025 году средняя заработная плата в Украине увеличилась примерно на 8% и составила более 20 700 гривен по сравнению с 2024 годом, рассказал нардеп Даниил Гетманцев. Но часть населения все еще получает выплаты на уровне или ниже минимальной зарплаты.
Количество людей, которые получают минимальную зарплату, а это в 2025 году – 8 000 гривен, выросло почти на 37%, что также может быть связано с распространением теневых схем выплат и недекларируемых доходов.
В то же время статистика также показала, что количество тех, кто получает зарплату ниже минимальной, несколько уменьшилось по сравнению с предыдущими годами, но значительная часть работников все еще остается в "тени".