Работа без опыта и с зарплатой более 60 тысяч: какие вакансии доступны сейчас

Работодатели готовы брать людей на работу и без опыта, а среди предложений есть как должности в сфере продаж, так и в логистике или сервисном обслуживании, где оплата достигает от 22 тысяч гривен, а иногда может достигать даже более 60 тысяч гривен.

Где в Украине можно работать без опыта?

Среди вакансий, которые оплачиваются выше, есть съемщик стеклопластиковых изделий, где зарплата может быть даже более 60 тысяч гривен, а также продавец-консультант техники, где сумма в месяц может быть более 45 тысяч, передает 24 Канал со ссылкой на Work.ua.

Менеджер по продаже театральных билетов

Такую работу предлагают в Одессе, а ежемесячная зарплата достигает от 25 до 30 тысяч гривен. Отмечается, что опыт работы в продажах будет преимуществом, но это не является обязательным.

Работа заключается в том, чтобы консультировать клиентов по событиям, продавать билеты и вести учет в CRM. А среди приятных бонусов – бесплатные билеты на мероприятия и возможность заглянуть за кулисы.

Продавец-консультант электроники и бытовой техники

Здесь приглашают работать в COMFY во Львове с зарплатой от 22 до 45 тысяч гривен в месяц. Опыта не требуется, но важно иметь интерес к технике.

К плюсам этой профессии относится то, что наставник всегда сможет помочь в любой ситуации, а кроме того, есть карьерный рост до руководящих должностей.

Массажист

В "Лазерхауз" в Умани ищут специалиста и предлагают заработную плату от 30 тысяч гривен. Здесь также не нужно иметь опыт в подобной работе, ведь компания обеспечит бесплатное обучение и сопровождать на старте.

В случае трудоустройства работникам будет предоставляться скидка 50% на услуги, доступ к профессиональным семинарам, мастер-классов и внутреннего развития.

Съемщик стеклопластиковых и стекловолокнистых изделий

Это одна из самых высокооплачиваемых вакансий, которую предлагают в подборке. Работать придется в Черновцах, а зарплата будет стартовать от 28 тысяч до почти 67 тысяч гривен.

Здесь придется обрабатывать изделия и проводить слесарные операции. Опыт работы не нужен, а компания всему научит.

Пиццайоло-кассир

Предлагают зарплату на уровне 30,5 гривны – 40 тысяч гривен в месяц в городе Ивано-Франковск, а именно в команду Pizza Day, и еще и без опыта. Есть стажировка, которая оплачивается, и во время него всему обучают.

Среди бонусов, которые предлагают есть выплаты несколько раз в месяц, бонусы за каждую пицце и бесплатное питание в заведении.

Комплектовщик товаров

В команду логистического направления Fozzy Group нужен комплектовщик товаров. Эта работа в Запорожье, а ежемесячная зарплата – от 28,2 тысячи сначала работы и до 34,4 тысячи гривен.

Работа заключается в быстром и качественном отборе продуктов для магазинов "Сильпо". Компания обучает с нуля, поэтому готовы взять также и студентов без опыта работы.

Какая средняя зарплата по Украине?

По последним данным Госстата, в ноябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составляла 27 167 гривен. Это на 0,9% больше, чем месяцем ранее.

По уровню оплаты труда лидирует Киев, где зафиксировали зарплату среднюю на уровне 40 633 гривен. Далее в рейтинге Днепропетровская область с 31 706 гривнами, а третье место – Луганская область (31 340 гривен).

В регионы с самым низким уровнем оплаты входят Кировоградская область (19 079 гривен), Черновицкая (19 096 гривен) и Черниговская область (20 344 гривны).

Интересно! В отрасли, которые оплата является самой высокой, входит информация и телекоммуникации (66 934 гривны), а самая низкая – образование (16 622 гривен).

Как изменилась оплата труда за 2025 год?