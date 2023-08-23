Игорный бизнес должен государству 7 миллиардов гривен: когда компании заплатят эти деньги

Проверки игорного бизнеса уже побудили участников рынка платить налоги в полном объеме. Впрочем, государство потребует погасить и прошлые долги.

Начало проверок игорного бизнеса принесло в бюджет Украины гораздо больше денег, чем в прошлом году. Как рассказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, государство не собирается прощать прошлые долги.

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Игорный бизнес заставят доплатить налоги

По словам Гетманцева, государство потребует от игорного бизнеса доплатить прошлогодние налоги. Речь идет о миллиардах гривен.

Подавляющее большинство операторов уже работает "по-белому" и платит несравнимые с прошлым годом налоги в государственный бюджет. Но мы должны усиливать это давление и постоянно мониторить их деятельность на предмет соответствия законодательству. И заставить заплатить их деньги за 2022 год – это принципиальный вопрос,

– заявил Гетманцев.

По его подсчетам, за 2022 год игорному бизнесу еще предстоит заплатить около 7 миллиардов гривен. Что касается компаний, которые уже прекратили свою деятельность и не будут платить налоги, то за них должны взяться правоохранители. Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, Гетманцев инициирует изменения в законе, которые сделают налоговый долг основанием для аннулирования лицензии.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2023 года игорный бизнес уже заплатил почти 3 миллиарда гривен налогов. Это аж в 14 раз больше прошлогоднего показателя аналогичного периода.