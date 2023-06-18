Бедствие для аграриев: сколько десятков лет может продолжаться разминирование сельхозземель

Российские оккупанты заменяли обширные территории земель сельскохозяйственного назначения. Возвращение его в безопасные нормы может длиться десятилетиями.

Украинские аграрии будут еще долго бороться с последствиями деятельности россиян на оккупированных территориях. Враг заминировал гектары земли, что делает невозможным работу на этих участках.

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Сколько будет продолжаться разминирование сельскохозяйственных земель

По словам главы комитета охраны водных ресурсов Украинской ассоциации профессионалов окружающей среды Марьяны Гинзулы, разминирование сельскохозяйственных земель будет одной из самых сложных проблем для государства. Особенно учитывая, что сельскохозяйственное производство – приоритетное направление экономики Украины.

Просто сейчас заминировано около 10% всех сельскохозяйственных земель, поэтому разминирование будет длиться много лет.

Операция по разминированию может длиться до 30 лет,

– сообщила Гинзула.

Для этого нужно будет привлекать иностранных специалистов, поэтому очевидно, что полноценная операция по обезвреживанию взрывных элементов будет проводиться только после победы. По предварительной оценке, нам нужно более 5 тысяч специалистов из-за границы.

Каждый день специальные службы успевают обследовать 70 гектаров земли, но не стоит рассчитывать на скорые результаты.