ИИ-бум: OpenAI на подъеме, несмотря на появление DeepSeek – сколько активных пользователей сервиса

В феврале 2025 года количество активных пользователей сервисов OpenAI достигло 400 миллионов. Это на 33% больше, чем в декабре.

ChatGPT привлек 400 миллионов пользователей

За последние месяцы удвоилось и количество бизнес-клиентов с платной подпиской – их сейчас более 2 миллионов. Об этом сообщил главный операционный директор компании Брэд Лайткеп в комментарии для CNBC, информирует 24 Канал.

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Лайткеп отметил, что многие сотрудники начинают использовать ChatGPT лично, а затем рекомендуют его своим работодателям.

Справочно. Среди крупнейших корпоративных клиентов OpenAI – Uber, Morgan Stanley, Moderna и T-Mobile.

Разработчики, которые интегрируют сервисы OpenAI в свои продукты, также значительно увеличили свою активность – за последние полгода трафик с их стороны удвоился, а для ИИ-модели o3 – вырос в пять раз. Лайткеп сравнил это с развитием облачных сервисов Amazon 20 лет назад.

Конкуренция растет

Стремительный рост OpenAI происходит на фоне обострения конкуренции. Китайская компания DeepSeek, запустившая свою дешевую, но технологически конкурентную ИИ-модель, взорвала рынок.

DeepSeek лишь подтверждает, насколько глубоко искусственный интеллект вошел в общественное сознание. Два года назад такой уровень был немыслим. Это демонстрирует реальную силу этих моделей и большой интерес общества к ним"

– прокомментировал Лайткеп.

Справочно. DeepSeek в конце декабря 2024 года выпустила бесплатную ИИ-модель с открытым кодом, которая была разработана всего за два месяца с затратами менее 6 миллионов долларов – значительно дешевле, чем у западных конкурентов. Запуск DeepSeek R1 вызвал настоящий финансовый шок – акции технологических гигантов, таких как Microsoft, Nvidia, Oracle и Alphabet, резко упали, а общая рыночная капитализация компаний уменьшилась почти на 1 триллион долларов.