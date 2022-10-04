Миллиарды долларов: сколько потеряли самые состоятельные россияне с начала года

С начала года в целом состояние самых состоятельных россиян снизилось на 93,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Как снизилось состояние самых богатых россиян

В список миллиардеров Bloomberg по состоянию на 3 октября входило 27 россиян. За месяц потери богатых россиян выросли вдвое: месяц назад они оценивались в 54 миллиарда долларов, а ныне в 93,6 миллиарда долларов.

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Наибольшие потери среди них понес российский миллиардер Виктор Вексельберг, основатель конгломерата "Ренова" и акционер "Русала". До недавнего времени он был на восьмой строчке в России по объему состояния. С начала этого года его состояние снизилось на 60,8%, или на 11,2 миллиарда долларов и составило 7,24 миллиарда долларов.

Вторую строчку антирейтинга занял председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние по состоянию на начало октября сократилось на 9,78 миллиарда долларов, до 19,1 миллиарда долларов.

Геннадий Тимченко оказался третьим среди самых богатых россиян, потерявших немалую часть состояния в этом году. Тимченко является крупный акционер газовой компании НОВАТЕК и производителя химической продукции "Сибур". Его состояние сократилось на 9,66 миллиарда долларов и составляет 12,8 миллиарда долларов.

С 2022 года председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин потерял 9,12 миллиарда долларов. В настоящее время они составляют 18,9 миллиарда долларов. Следует отметить, что это единственный российский миллиардер среди этого списка, до сих пор не попавший под санкции ЕС, Британии или США.

Меньше всего потерял среди этой пятерки Роман Абрамович – акционер горно-металлургического холдинга Evraz. Его потери составили 8,26 миллиарда долларов. По состоянию на 1 сентября 2022 года его состояние оценивается в 9,74 миллиарда долларов.

В индекс миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) входят 500 самых богатых людей мира. Он рассчитывается из стоимости долей миллиардеров в компаниях и публикуется с марта 2012 года.