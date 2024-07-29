Отсрочка в "Дие": сколько тысяч работников получили бронирование

Критически важные предприятия уже активно работают над бронированием работников. Бизнес, который работает на оборону государства, активно пользуется соответствующим сервисом в "Дие".

Тысячи работников критических предприятий получают бронирование

Бронирование через "Дию" позволяет критическим предприятиям быстрее бронировать работников. Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, за 10 дней от начала услуги бронирования держали 76 тысяч сотрудников критических предприятий и таких, работающих на Силы обороны.

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В Минэкономики довольны результатом работы системы и убеждены, что таким образом удастся обеспечить эффективную и бесперебойную работу критических и оборонных предприятий.

Как происходит бронирование через "Дію"

Предприятия, которые могут бронировать работников, в Единый перечень учреждений вносят областные военные администрации и министерства. Руководитель предприятия подает список работников на бронирование, после чего система проверяет, оформлен ли работник официально и наличие его данных в системе "Обериг".

Оповещение о результате рассмотрения приходит руководителю в течение суток. Если решение положительное, военнообязанного переводят на специальный учет, а информация о бронировании появляется в приложении "Резерв+".