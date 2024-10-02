Защита энергообъектов: сколько на нее потратили с начала войны

26 августа Россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в результате которой были повреждены объекты в 15 областях. Каждая новая приближает украинцев к блэкаутам в зимний период.

Сколько потратили на защиту энергообъектов

Команда Dozorro собрала все закупки, содержащие упоминания о антидроновой защите или защитных сооружениях для АЭС и ГЭС и посчитала общие расходы на них.

Читайте также В бюджет поступит около 2 миллиардов гривен: их взыскали с компании, связанной с 1xBet

Первая такая закупка была зарегистрирована на платформе Prozorro в ноябре 2022 года.

В течение двух лет было проведено 135 закупок на общую сумму 13,28 миллиардов гривен, которые включали разработку проектно-сметной документации, приобретение материалов для защиты, строительство защитных сооружений, установление антидронових систем и услуги технического надзора за этими работами.

Важно! Эта сумма может быть неполной, поскольку некоторые закупки для защиты критической инфраструктуры могли не публиковаться на Prozorro из-за вопросов безопасности или других ограничений.

Какие закупки были самыми дорогими

Если рассмотреть распределение средств по направлениям, то на разработку проектно-сметной документациий было потрачено 1,38 миллиарда гривен.

Заметьте! На материалы, строительство защитных сооружений и обустройство антидроновой защиты ушло 10,92 миллиарда гривен.

Кроме того, более 400 миллионов гривен было потрачено на инженерные услуги, включая авторский и технический надзор. Также на реализацию проектов и их выполнение потратили более 530 млн грн.

Интересно! Среди 135 закупок 17 касались атомных электростанций, общая стоимость которых составила 1,29 миллиарда гривен, тогда как другие закупки были направлены на защиту гидроэлектростанций.