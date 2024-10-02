Скільки витратили на захист енергооб'єктів

Команда Dozorro зібрала всі закупівлі, що містять згадки про антидроновий захист або захисні споруди для АЕС та ГЕС та порахувала загальні витрати на них.

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Перша така закупівля була зареєстрована на платформі Prozorro у листопаді 2022 року.

Протягом двох років було проведено 135 закупівель на загальну суму 13,28 мільярдів гривень, які включали розробку проєктно-кошторисної документації, придбання матеріалів для захисту, будівництво захисних споруд, встановлення антидронових систем та послуги технічного нагляду за цими роботами.

Важливо! Ця сума може бути неповною, оскільки деякі закупівлі для захисту критичної інфраструктури могли не публікуватися на Prozorro через питання безпеки або інші обмеження.

Які закупівлі були найдорожчими

Якщо розглянути розподіл коштів за напрямками, то на розробку проєктно-кошторисної документації було витрачено 1,38 мільярда гривень.

Зауважте! На матеріали, будівництво захисних споруд та облаштування антидронового захисту пішло 10,92 мільярда гривень.

Крім того, понад 400 мільйонів гривень було витрачено на інженерні послуги, включаючи авторський та технічний нагляд. Також на реалізацію проєктів та їх виконання витратили понад 530 млн грн.

Цікаво! Серед 135 закупівель 17 стосувалися атомних електростанцій, загальна вартість яких склала 1,29 мільярда гривень, тоді як інші закупівлі були спрямовані на захист гідроелектростанцій.