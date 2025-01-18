Каким должен быть стаж, чтобы получать пенсию 10 тысяч гривен

В 2025 году пенсионная система Украины продолжает функционировать по принципу индивидуального начисления пенсионных выплат, что зависит от двух основных факторов: размера заработной платы и страхового стажа.

Как определяется размер пенсии

Каким должен быть стаж, чтобы обеспечить себе пенсию в размере 10 тысяч гривен, рассказывает 24 Канал. Сразу заметим, если официальная зарплата была средней, стаж должен быть еще больше, а для тех, кто платил минимальные взносы, достичь такого уровня пенсии будет сложно.

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Формула расчета пенсии охватывает следующие составляющие:

Заработную плату: чем выше была официальная зарплата, с которой уплачивались взносы, тем больше коэффициент зарплаты. Страховой стаж: учитывается количество лет, в течение которых человек работал официально и платил ЕСВ (единый социальный взнос). Среднюю зарплату в стране: используется средний показатель зарплаты за три года, предшествующих году выхода на пенсию.

Формула выглядит так: пенсия = СЗП × ИКЗ × КС, где:

СЗП - средняя заработная плата в Украине;

ИКЗ - индивидуальный коэффициент заработной платы;

КС - коэффициент страхового стажа (1 год стажа = 1%).

Каким должен быть стаж для пенсии в 10 тысяч гривен

Чтобы получать пенсию 10 тысяч гривен, нужно иметь значительный страховой стаж и высокий уровень заработной платы.

Пример расчета:

Средняя зарплата по стране (СЗП): условно – 15 000 гривен. Индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ): для расчетов предположим, что человек зарабатывал вдвое больше средней зарплаты (коэффициент 2). Стаж (КС): 10 000 = 15 000 × 2 × КС (КС = 0,33).

Таким образом, стаж должен составлять 33 года, если человек на протяжении всего трудового периода получал заработную плату, которая вдвое превышала среднюю.

Если ваша официальная заработная плата была ближе к среднему уровню в Украине, страховой стаж должен быть выше. Например, при зарплате, которая равна средней (коэффициент 1), для пенсии в 10 000 гривен стаж должен составлять около 66 лет, что физически невозможно.

Возможность докупить стаж

Украинское законодательство позволяет докупить страховой стаж, которого не хватает для выхода на пенсию. Однако этот процесс предусматривает существенные финансовые затраты. Стоимость одного месяца стажа составляет 44% от минимальной зарплаты, а в 2025 году минимальная зарплата - 8 000 гривен.

Например, 1 год стажа обойдется вам в 42 240 гривен.

Подытоживая, заметим, что для получения пенсии в 10 000 гривен в 2025 году нужно иметь: высокий официальный заработок (в 1,5–2 раза больше среднего) и страховой стаж не менее 33–35 лет.