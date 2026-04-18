Сколько стоит открыть франшизу McDonald's и можно ли сделать это в Украине
- Стоимость франшизы McDonald's в США требует минимум 750 тысяч долларов собственных средств, а лицензионный взнос на 20 лет обойдется предпринимателю в 45 тысяч долларов.
- В Украине всеми ресторанами компания управляет напрямую, из-за войны вопрос франчайзинга пока не рассматривают.
McDonald's является мировым лидером в сфере ресторанов быстрого обслуживания и насчитывает более 41 тысячи заведений в более чем 120 странах. Часть из них работает по франчайзинговой модели, которая позволяет предпринимателям открывать рестораны под известным брендом на определенных условиях.
Сколько стоит франшиза McDonald's?
Поскольку общая стоимость открытия заведения отличается в зависимости от локации и формата, минимальный первоначальный взнос также может меняться. Детали рассказали на сайте компании.
Например, в США для рассмотрения кандидатуры на франшизу компания обычно требует минимум 750 тысяч долларов – в виде собственных средств, которые не являются заимствованными.
В частности, предприниматель должен оплатить лицензионный взнос в 45 тысяч долларов за право работать под брендом в течение 20 лет.
Дополнительные 100 тысяч долларов понадобятся на оборотный капитал ресторана. Также кроме стартового взноса франчайзи ежемесячно платит роялти, то есть 4 – 5% от выручки.
Можно ли открыть франшизу в Украине?
Ранее в интервью RAU местный директор по развитию McDonald's Виталий Стефурак рассказал, что украинский рынок является уникальным, ведь всеми ресторанами компания управляет напрямую.
Правда, отсутствие франчайзинговой модели ограничивает потенциал развития сети, в частности скорость открытия новых заведений.
Появится ли у McDonald's в Украине франчайзинг – это скорее вопрос времени, ведь франчайзинг это глобальная бизнес-модель нашей компании. Однако пока идет война, об этом говорить нецелесообразно,
– объяснил директор.
