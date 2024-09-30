Показатель вырос вдвое: украинские беженцы в Германии стали активнее устраиваться на работу

В течение длительного времени содержание украинских беженцев было для Германии проблемным. Однако выглядит так, что ситуация кардинально изменится уже в ближайшее время.

Решение давней проблемы давней проблемы

Украинцы, которые сейчас живут в Германии, стали активнее устраиваться на работу. Соответствующее заявление DPA сделал министр труда Германии Губертус Гайль.

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В сентябре 8500 устроились на работу, прошли обучение или начали собственное дело. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эти цифры свидетельствуют о том, что Job Turbo четко работает,

– убежден Гайль.

Кстати! Job Turbo – это инициатива немецкого правительства, которая направлена на интеграцию беженцев на местный рынок труда.

Сколько украинцев работает в Германии

По состоянию на июль 2024 года 266 из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста имели работу. Взносы на социальное страхование платили 213 тысяч наших граждан.

Председатель Федерального агентства занятости Андреа Налес рассказала, что сейчас рынок труда Германии является вызовом для украинцев, но тенденция в целом положительная. Основным барьером для трудоустройства на местном рынке до сих пор остается язык. Уже сейчас работают программы, где украинцев обучают немецкому на рабочем месте уже после трудоустройства.