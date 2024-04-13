Сколько в Украине оборонных предприятий: Зеленский рассказал детали

Украине крайне важно развивать собственную оборонную промышленность. Как рассказал президент Владимир Зеленский, уже сейчас на этом направлении работают сотни тысяч людей.

Промышленность, которая работает на победу

Сегодня, 13 апреля, работники и работницы оборонного комплекса Украины отметили свой профессиональный праздник. К поздравлениям присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.

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Он отметил, что уже сейчас в нашем оружии и сотрудничестве с нашими предприятиями заинтересовано немало стран.

Сегодня один из тех дней, когда благодарность должна быть главным чувством. Каждый в мире видит эту силу – силу нашего государства,

– сказал президент.

По его словам, сейчас в Украине работает 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. К их работе сейчас привлечено около 300 тысяч работников и работниц. Они делают снаряды, минометы, гранатометы, РЭБы, противотанковые комплексы и другие виды вооружения.

Президент также добавил, что наша сила необходима для ЕС и НАТО, поэтому Украина стремится достичь безопасности для себя и помочь в этом другим.

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