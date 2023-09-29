Укрпочта отчиталась о безумных убытках: удалось ли перекрыть их доходами

Убытки Укрпочты в первом полугодии 2023 составили несколько сотен миллионов гривен. Впрочем, доходы компании позволяют сохранять оптимизм по ее развитию.

Баланс убытков и доходов Укрпочты

В первом полугодии убытки Укрпочты выросли на 27%, если сравнивать с прошлым годом. На этот раз показатель составил более 653 миллионов гривен.

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В то же время показатель чистого дохода вырос на 20% и составил 5,58 миллиарда гривен. 1,42 миллиарда удалось заработать в качестве вознаграждения от доставки пенсий и других социальных выплат. Около 3 миллиардов гривен компании принесли операционные услуги, например доставка посылок, корреспонденции и международный обмен.

Укрпочта впервые сообщила о росте продаж собственных и комиссионных товаров. Благодаря этому сектору удалось заработать 486 миллионов гривен.

Валовая прибыль составила 31 миллион гривен, что немного меньше, чем год назад. Вместе с тем операционная прибыль выросла до 747 миллионов гривен. Это связывается с ростом административных расходов и расходов на сбыт.

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Также возрос показатель обязательств Укрпочты над оборотными активами. 31 декабря 2022 он составлял 1,97 миллиарда гривен, 30 июня 2023 был зафиксирован показатель в 2,81 миллиарда.

В своем отчете компания отметила, что сейчас работают более 25 тысяч точек по всей Украине. В настоящее время их обслуживают 45 тысяч сотрудников.