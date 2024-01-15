Миллиарды сгенерировали триллионы – сколько сделали самые богатые люди мира за 3 года
Источник:Oxfam
Самым богатым людям мира за последние годы удалось изрядно увеличить свое состояние. Их капитал сгенерировал фантастический доход.
Миллиарды принесли триллионы
С 2020 года 5 самым богатым людям мира удалось изрядно приумножить свое состояние. За этот период их капитал в 405 миллиардов долларов вырос до 869 миллиардов.
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Как рассказали на Экономическом форуме в Давосе, состояние первой пятерки в рейтинге мировых богачей росло со скоростью 14 миллионов долларов в час.
Если нынешние тенденции сохранятся, в мире появится первый триллионер в течение десяти лет, но бедность не будет искоренена еще через 229 лет,
– говорится в отчете.
Во главе 7 из 10 самых крупных корпораций в мире стоят миллиардеры. Их суммарная стоимость составляет 10,2 триллиона долларов. Для понимания масштабов это суммарный ВВП всех стран Африки и Латинской Америки.
74% миллиардеров проживают в странах Глобального Севера. Здесь сконцентрировано 21% мирового населения, которому принадлежит 69% богатства.
В то же время сообщается, что люди стали работать больше и дольше. Около 800 миллионов работников страдают из-за инфляции, за которой не успевает их зарплата.