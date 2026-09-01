От 10 поездок до полной занятости: сколько зарабатывают водители Uklon и платят ли они налоги

Работа водителем через сервисы заказа поездок для многих украинцев остается способом получения дополнительного или основного дохода. В Uklon рассказали, на какой заработок могут рассчитывать водители-партнеры, если работают полную рабочую неделю.

Сколько может зарабатывать водитель Uklon

Число украинцев, присоединяющихся к компании Uklon, стремительно растет, ведь потенциальный месячный доход водителя может составить около 70 000 гривен. Об этом сообщила Chief Ride-hailing Officer Uklon Елена Орлова, пишет "РБК-Украина".

Заработок водителей-партнеров сервиса напрямую зависит от их активности и количества выполненных заказов. Если сравнивать с полной занятостью (40 часов в неделю), мы оцениваем потенциальный месячный доход на уровне 70 000 гривен,

– говорит Орлова.

В то же время работать через платформу можно не только на условиях полной занятости. Uklon развивает несколько форматов сотрудничества, чтобы партнеры могли самостоятельно выбирать, как именно они хотят зарабатывать. В частности, водитель может:

выполнять поездки с пассажирами;

работать курьером;

сочетать работу водителя и курьера;

выполнять заказы в качестве основной работы или дополнительного заработка.

Как водителям помогут увеличить заработок

В Uklon также тестируют новые способы, которые должны позволить партнерам зарабатывать больше за то же рабочее время. Один из них – "объединение поездок".

Речь идет о ситуации, когда водитель, двигаясь по схожему маршруту, может одновременно выполнить поездку с пассажиром и доставку. Кроме того, партнеры могут получать дополнительные преимущества и бонусы. Среди них:

скидки на топливо;

скидки на автомойки;

бонусы за выполнение установленных целей по количеству поездок;

дополнительные выплаты за брендирование автомобиля.

Платят ли налоги водители Uklon

В настоящее время сервис предлагает два формата сотрудничества – как физическое лицо или как ФЛП. ФЛП может быть более удобным для тех, кто регулярно выполняет заказы и получает от этого основной доход. В то же время для человека, совершающего лишь несколько поездок в месяц, открытие ФЛП может быть экономически невыгодным.

Сейчас именно водитель-партнер отвечает за администрирование собственных налогов, отчетность и подачу налоговой декларации. В то же время правила для работников цифровых платформ могут измениться после вступления в силу новых законодательных норм.

По словам Орловой, Верховная Рада приняла законопроект № 15111-д, который на момент интервью ожидал подписи президента.

Согласно ему, такие цифровые платформы, как Uklon, станут налоговыми агентами и будут администрировать налоги за пользователей платформ – в нашем случае, водителей-партнеров и курьеров сервиса,

– говорит Орлова.

В Uklon ожидают, что это упростит процесс уплаты налогов для водителей и одновременно будет способствовать детенизации рынка.

Напомним, что инициативу по налогообложению доходов от цифровых платформ, или "налог на OLX", поддерживают большие сервисы. В Bolt подчеркивают важность сохранения упрощенного режима для гиг-экономики, тогда как в Glovo акцентируют внимание на необходимости быстрой и прозрачной технической реализации новых правил.

Таким образом, после вступления в силу изменений водителям и курьерам может стать проще администрировать налоги, поскольку значительную часть этой работы будут выполнять сами цифровые платформы.