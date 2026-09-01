Скільки може заробляти водій Uklon

Кількість українців, які доєднуються до компанії Uklon, стрімко зростає, адже потенційний місячний дохід водія може становити близько 70 000 гривень. Про це повідомила Chief Ride-hailing Officer Uklon Олена Орлова, пише "РБК-Україна".

Заробіток водіїв-партнерів сервісу безпосередньо залежить від їхньої залучення та кількості виконаних замовлень. Якщо порівнювати із повною зайнятістю (40 годин на тиждень), ми оцінюємо потенційний місячний дохід на рівні 70 000 гривень,

– каже Орлова.

Водночас працювати через платформу можна не лише на умовах повної зайнятості. Uklon розвиває кілька форматів співпраці, щоб партнери могли самостійно обирати, як саме вони хочуть заробляти. Зокрема, водій може:

виконувати поїздки з пасажирами;

працювати кур'єром;

поєднувати роботу водія та кур'єра;

виконувати замовлення як основну роботу або додатковий заробіток.

Як водіям хочуть збільшити заробіток

В Uklon також тестують нові способи, які мають дозволити партнерам отримувати більше за той самий робочий час. Один із них – "бандлінг поїздок".

Йдеться про ситуацію, коли водій, рухаючись схожим маршрутом, може одночасно виконати поїздку з пасажиром і доставку. Крім того, партнери можуть отримувати додаткові переваги та бонуси. Серед них:

знижки на паливо;

знижки на автомийки;

бонуси за виконання встановлених цілей за кількістю поїздок;

додаткові виплати за брендування автомобіля.

Чи сплачують податки водії Uklon

Наразі сервіс пропонує два формати співпраці – як фізична особа або як ФОП. ФОП може бути зручнішим для тих, хто регулярно виконує замовлення та отримує від цього основний дохід. Натомість для людини, яка здійснює лише кілька поїздок на місяць, відкривати ФОП може бути економічно невигідно.

Зараз саме водій-партнер відповідає за адміністрування власних податків, звітність та податкову декларацію. Водночас правила для працівників цифрових платформ можуть змінитися після набуття чинності новими законодавчими нормами.

За словами Орлової, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, який на момент інтерв'ю очікував на підпис президента.

Згідно з ним, такі цифрові платформи, як Uklon, стануть податковими агентами і адмініструватимуть податки за користувачів платформ – у нашому випадку, водіїв-партнерів та кур'єрів сервісу,

– каже Орлова.

В Uklon очікують, що це зробить процес сплати податків простішим для водіїв та одночасно сприятиме детінізації ринку.

Нагадаємо, що ініціативу оподаткування доходів з цифрових платформ, або ж "податку на OLX", підтримують великі сервіси. У Bolt наголошують на важливості збереження спрощеного режиму для гіг-економіки, тоді як у Glovo акцентують на необхідності швидкої та прозорої технічної реалізації нових правил.

Таким чином, після набуття чинності змінами водіям та кур'єрам може стати простіше адмініструвати податки, оскільки значну частину цієї роботи виконуватимуть самі цифрові платформи.