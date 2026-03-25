Автобусні перевезення від Uklon: як придбати квитки на автобус?
Новий сервіс має назву Uklon Travel. Про це розповів CEO компанії Сергій Гришков, пише Forbes Ukraine.
Тепер у додатку Uklon можна придбати квитки:
- на внутрішні автобусні рейси по Україні;
- на міжнародні маршрути.
Наразі Uklon Travel запущений у форматі бета-тесту. Першими доступ отримали користувачі Android, а версія для iOS має з’явитися найближчим часом.
За словами Гришкова, напрям має доповнити основний бізнес компанії та створити додаткову синергію з райдхейлінгом. Також у планах – сформувати окрему команду для розвитку напряму та поступово перейти до прямих інтеграцій із перевізниками.
У 2027 році це може стати драйвером нашого додаткового зростання,
– зазначив CEO компанії.
Як може вплинути на вартість таксі здорожчання пального?
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що ціни на пальне є одним з факторів зростання цін на таксі в Україні. Адже, за його словами, пальне є одним із ціноутворювальних чинників разом із вартістю обслуговування автомобіля тощо.
Це буде приводом. Причому зазвичай зростання відбувається непропорційно. Тобто зростання послуги може бути значно вищим, аніж подорожчання пального.
Зокрема як пояснили для 24 Каналу в компанії Bolt, тарифи на поїздки формуються динамічно під впливом багатьох факторів.
Йдеться як про ціни на пальне, так і про кількість і активність водіїв та пасажирів, конкретний час і місце замовлення, погодні умови, затори, ситуація з громадським транспортом, повітряні тривоги, категорія поїздки тощо.
Звичайно, що у довгостроковій перспективі підвищення вартості пального зазвичай веде до зростання цін на багато товарів і послуг, і сфера райдхейлінгу (послуги спільного використання приватних автомобілів для перевезення пасажирів, – 24 Канал) не є винятком,
– каже Сергій Павлик, генеральний менеджер Bolt в Україні.
Однак Павлик додає, що попит користувачів та кількість активних водіїв на платформі залежать не лише від цін на пальне, а й від цілого комплексу економічних, соціальних і сезонних чинників.
Новини Uklon
Пасажири Укрзалізниці, які прибувають до великих міст після опівночі, можуть отримати знижки на таксі Uklon та Bolt, використовуючи мобільні застосунки. Uklon пропонує промокоди на нічні поїздки з вокзалу в Києві, а Bolt надає знижку 50% на поїздки з/до вокзалів та збільшує кількість автомобілів у разі затримок поїздів.
З 7 лютого Uklon працює цілодобово в 26 містах України, включаючи прифронтові міста, такі як Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми та Чернігів.
Водії сервісів онлайн-таксі, як-от Uklon та Uber, можуть почати сплачувати відсоток від доходу, якщо їхній дохід перевищує неоподатковуваний мінімум. Це зобов’язання регулюватиме закон про "податок на OLX".