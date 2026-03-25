Автобусні перевезення від Uklon: як придбати квитки на автобус?

Новий сервіс має назву Uklon Travel. Про це розповів CEO компанії Сергій Гришков, пише Forbes Ukraine.

Тепер у додатку Uklon можна придбати квитки:

на внутрішні автобусні рейси по Україні;

на міжнародні маршрути.

Наразі Uklon Travel запущений у форматі бета-тесту. Першими доступ отримали користувачі Android, а версія для iOS має з’явитися найближчим часом.

За словами Гришкова, напрям має доповнити основний бізнес компанії та створити додаткову синергію з райдхейлінгом. Також у планах – сформувати окрему команду для розвитку напряму та поступово перейти до прямих інтеграцій із перевізниками.

У 2027 році це може стати драйвером нашого додаткового зростання,

– зазначив CEO компанії.

Як може вплинути на вартість таксі здорожчання пального?

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що ціни на пальне є одним з факторів зростання цін на таксі в Україні. Адже, за його словами, пальне є одним із ціноутворювальних чинників разом із вартістю обслуговування автомобіля тощо.

Геннадій Рябцев Доктор наук з державного управління, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Це буде приводом. Причому зазвичай зростання відбувається непропорційно. Тобто зростання послуги може бути значно вищим, аніж подорожчання пального.

Зокрема як пояснили для 24 Каналу в компанії Bolt, тарифи на поїздки формуються динамічно під впливом багатьох факторів.

Йдеться як про ціни на пальне, так і про кількість і активність водіїв та пасажирів, конкретний час і місце замовлення, погодні умови, затори, ситуація з громадським транспортом, повітряні тривоги, категорія поїздки тощо.

Звичайно, що у довгостроковій перспективі підвищення вартості пального зазвичай веде до зростання цін на багато товарів і послуг, і сфера райдхейлінгу (послуги спільного використання приватних автомобілів для перевезення пасажирів, – 24 Канал) не є винятком,

– каже Сергій Павлик, генеральний менеджер Bolt в Україні.

Однак Павлик додає, що попит користувачів та кількість активних водіїв на платформі залежать не лише від цін на пальне, а й від цілого комплексу економічних, соціальних і сезонних чинників.

