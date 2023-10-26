Один из директоров Nvidia говорил с украинцем на российском: как тот отреагировал

Украинский разработчик Владимир Стойко проходил отбор у компании Nvidia, которая сейчас на пике благодаря производству чипов, необходимых для искусственного интеллекта. Ему удалось пройти несколько этапов собеседований, один из которых оставил неприятное впечатление.

Российский язык на интервью в мировую компанию

Как рассказал Владимир, когда получил задание по написанию кода, то не успел выполнить его в полном объеме из-за нехватки времени и текущих заданий. Он направил в Nvidia то, что успел сделать, и ждал ответа от компании.

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Письма от компании не было четыре дня, поэтому разработчик уже подумал, что не прошел отбор. Впоследствии письмо пришло, Владимира пригласили на собеседование с одним из директоров.

Пришел Джек (имя изменено): "Здравствуйте, Владимир, меня слышно"? Я ответил: "Let's switch to English". Ответ: "А чего так? По-русски не понимаете? Или принципиально не хотите разговаривать?", – рассказал девелопер.

Когда Владимир посмотрел на профиль этого директора в LinkedIn, то увидел, что тот из Израиля. После интервью ему пришел отказ, но развернутого фидбека он не получил даже после того, как о нем попросил.

Что касается технического задания, то Владимир пояснил, что в его коде действительно есть ошибки и он о них прекрасно знал, но хотел предложить возможности его улучшения на обсуждении, которого не было.