Соцсети Маска Х не удастся много заработать на рекламе: все из-за самого миллиардера

Социальная сеть Х не сможет получить запланированные доходы от продажи рекламы. Это может сильно ударить по компании, для которой это основополагающий пункт доходов.

Х недополучит прибыли

Согласно предварительным прогнозам, X (бывший Twitter) по итогам 2023 года заработает около 2,5 миллиарда долларов. По сравнению с предыдущими годами, это очень существенный спад.

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В первые три квартала соцсеть получала от рекламодателей около 600 миллионов долларов, и вряд ли получит больше по итогам 4 квартала. Например, в прошлом году каждый квартал приносил более 1 миллиарда долларов, поэтому разрыв с предыдущими показателями просто сумасшедший.

С приходом Маска социальная сеть не предоставляет публичных финансовых отчетов, поэтому о ситуации внутри компании приходится узнавать от источников.

Источники внутри компании сообщили, что доходы от рекламы сейчас составляют 70 – 75% от общих доходов, поэтому такая негативная динамика может нанести Х серьезный удар.

Ранее не обнародованные данные по продажам подчеркивают беспокойство рекламодателей тем, как X справляется с модерацией контента под руководством Маска, и, в частности, постами нового владельца, усиливающими антисемитские и другие экстремистские взгляды,

– пишет Bloomberg.

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В начале года руководители Х хотели заработать на рекламе 3 миллиарда долларов, но снизили свои ожидания. Операционный руководитель Х Джо Бенарроч пока отказывается комментировать ситуацию, но пытается снизить градус разочарования, заявляя, что "в публичное пространство выходят не точные и исчерпывающие детали".

Социальная сеть и до прихода Маска не была прибыльной, но зарабатывала 5 миллиардов долларов в год. Когда миллиардер приобрел компанию, то начал сокращать расходы и уволил большую часть персонала. Это отпугало нескольких рекламодателей, но ситуация не была критической.

Все ухудшилось, когда Маск начал делать противоречивые заявления и снимать блокировку с аккаунтов лиц, которые нарушали политику соцсети, например, любителя конспирологии Алекса Джонса. Сотни крупных рекламодателей ушли с платформы, и плана улучшения ситуации в Х пока нет.