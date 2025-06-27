Масштабное сокращение в "Новой почте": уходят десятки специалистов и топ-менеджерка

"Новая почта" радикально сократила команды, которые отвечали за маркетинг и коммуникации. Увольнения продолжаются в рамках масштабной реструктуризации. В частности, компанию покидает директор по управлению репутацией группы компаний "Новая почта" Елена Плахова.

Кто попал под сокращение

Работу потеряли несколько десятков сотрудников в направлениях внешних, внутренних, международных коммуникаций, а также корпоративной социальной ответственности. Что происходит, разбирался 24 Канал.

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По данным Scroll.media, компанию также покидает директор по управлению репутацией группы компаний "Новая почта" Елена Плахова, которая присоединилась к команде в 2020 году. Плахова считается одной из сильнейших специалистов на рынке. До этого она работала в Corum Group, "Континиум" и Starlight Media.

"Плахова была сердцем этой команды и отдала компании много сил", – цитирует издание источник.

Заметьте. Предположительно, сокращения связаны с реализацией внутренней программы повышения эффективности DOGE, которую курирует совладелец компании Владимир Поперешнюк.

Сейчас остались лишь несколько работников, которые будут отвечать за внешние коммуникации бренда. Команда, попавшая под сокращение, получит денежные компенсации.

Першенюк подтвердил сокращение

Владимир Поперешнюк в комментарии Forbes Ukraine отметил, что около 30% работников компании "не касаются посылок". То есть, работают в офисах, а не непосредственно с доставкой. По его словам, эта доля слишком высокая и должна составлять 10 – 15%.

Поэтому, компания решила оптимизировать процессы и предложила офисным сотрудникам перейти на позиции, которые непосредственно связаны с обработкой посылок, или же – уволиться.

Поперешнюк отметил, что реструктуризация не является сокращением, а направлена на улучшение процессов. Мол, с 7000 работников, которые "не касаются посылок", 2000 уже переведены на другие должности или уволены. До конца года количество таких работников может сократиться вдвое.

Что известно о сокращении в "Новой почте"

Это не первый шаг в рамках реструктуризации. Ранее Поперешнюк сообщил, что компания предложила около 2000 офисных работников перейти на должности, связанные с логистикой, или покинуть компанию. После этого 800 человек уволилось.

Некоторые участники рынка уже ставят под сомнение целесообразность таких изменений.

"Решение выглядит странным, учитывая масштаб компании, ее репутацию и статус бренда-лавмарка. Как такую большую систему будет поддерживать небольшая команда – пока непонятно", – прокомментировал один из маркетинг-директоров для Scroll.media.