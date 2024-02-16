Миллиардеры Сорос и Уолтон инвестируют в фармкомпании – какие лекарства те изготавливают

Американские миллиардеры Джордж Сорос и Сэм Уолтон не прекращают инвестиций в новые направления. На этот раз их выбор остановился на фармакологии.

Новые инвестиции Сороса и Уолтона

Семейные компании американских миллиардеров Сэма Уолтона и Джорджа Сороса приобрели новые доли в бизнесах. На этот раз они вложили деньги в биотехнологические компании, которые разрабатывают лекарства.

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Walton Investment Team приобрела долю в Madrigal Pharmaceuticals. Точная доля акций неизвестна, инвестиции составили 8,2 миллиона долларов. Компания разрабатывает лекарства против заболеваний печени.

Soros Fund Management вложился сразу в две фармацевтические компании:

Merck & Co. – 24,5 миллиона долларов;

Eli Lilly – 19,2 миллиона долларов, компания делает лекарства для похудения.

К фармацевтическому бизнесу тщательно присматриваются и другие миллиардеры. Компания Дэвида Бондермана Wildcat Capital Managemen купила долю в Praxis Precision, которая сосредоточена на лечении неврологических заболеваний.

Как показал опрос UBS Group AG, медицинское оборудование и технологии здоровья стали одной из самых популярных инвестиционных тем в 2023 году. Аналитики прогнозируют, что в 2024 году эта тенденция может сохраниться.