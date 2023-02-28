Илон Маск снова самый богатый человек мира

Илон Маск вернул себе место самого богатого человека мира. До него это место занимал французский бизнесмен Бернар Арно.

Перегнал Арно и увеличил капитал

В этом году богатство Маска выросло примерно на 100% от своего внутридневного минимума с января. Все потому, что инвесторы снова делают ставки на более рискованные акции.

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Следовательно, этому поспособствовали:

более медленные темпы повышения процентной ставки ФРС (Федеральной резервной системы);

возрос спрос на электромобили после понижения цен на несколько моделей.

Как Илон Маск вернул себе титул самого богатого

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, чистый капитал Маска увеличилсяЭто превышает капитал в 185,3 миллиарда долларов 73-летнего французского магната Арно, являющегося президентом компании LVMH, занимающейся продажей предметов роскоши.

Напоминаем, что после резкого падения акций Tesla 51-летний Маск стал первым человеком, потерявшим 200 миллиардов долларов своего капитала.

Кроме того, в прошлом году Маск занимался пожертвованиями. Он передал 11,6 миллиона акций Tesla на неназванные благотворительные цели в период с августа по декабрь 2022 года. Акции стоили около 1,9 миллиарда долларов. К тому же, инвесторы Tesla были озабочены тем, что он уделял слишком много внимания Twitter, который он приобрел в октябре.

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Но по словам аналитика RBC Capital Markets Тома Нараяна, понижение цен Tesla вновь подтолкнуло спрос на транспортные средства.

Мы считаем, что существует высокий спрос на продукцию Tesla даже в условиях роста конкуренции с электромобилями,

– добавил Нараян.

Сейчас рост Tesla значительно опередил рост технологического индекса Nasdaq 100. А розничные торговцы стали все более привержены вспышкам мании спекулятивной торговли, и Tesla стала фаворитом среди этой группы.