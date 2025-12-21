Мировой рекорд: состояние Илона Маска превысило 700 миллиардов долларов, – Reuters

Состояние генерального директора Tesla Илона Маска выросло до 749 миллиардов долларов после того, как Верховный суд штата Делавэр восстановил его опционы на акции компании на сумму 139 миллиардов долларов.

Те были аннулированы в прошлом году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какое состояние имеет Илон Маск?

Пакет оплаты труда Маска за 2018 год, который когда-то стоил 56 миллиардов долларов, был восстановлен Верховным судом штата Делавэр в пятницу, через два года после того, как суд низшей инстанции отменил соглашение о компенсации как "непостижимое".

На этой неделе Маск также стал первым человеком в мире с чистым капиталом более 600 миллиардов долларов на фоне сообщений о том, что его аэрокосмический стартап SpaceX, вероятно, станет публичным. В ноябре акционеры Tesla утвердили новый пакет компенсации Маска на 1 триллион долларов – крупнейший в корпоративной истории, поскольку инвесторы поддержали его видение превращения производителя электромобилей в гиганта искусственного интеллекта и робототехники.

По данным Forbes, сейчас состояние Маска почти на 500 миллиардов долларов превышает состояние соучредителя Google Ларри Пейджа, который занимает второе место в мировом рейтинге миллиардеров.

