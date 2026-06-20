Соучредитель Ubisoft Клод Гиймо погиб во Франции: самолет с бизнесменом на борту разбился недалеко от города Ренн

19 июня во Франции разбился самолет, в результате чего погибли два человека. Среди погибших был Клод Гиймо, соучредитель Ubisoft и владелец самолета.

Известно, что двухдвигательный самолет вылетел из Ренна. Об этом сообщает Franceinfo.

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По данным пожарной службы, легкий самолет разбился в пятницу днем, 19 июня, на поле в городе Ла-Боль.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что самолет охвачен пламенем, которое распространялось на окружающую растительность.