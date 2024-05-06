Как легко и быстро накопить на собственное авто

Собственное авто это покупка мечты для многих людей. Однако приобрести желаемую машину довольно трудно, если не знать определенных лайфхаков.

Как выбрать авто

Прежде чем начинать собирать средства на авто, нужно определить, какую именно модель вы хотите иметь. Важно выбирать машину, учитывая ваш образ жизни.

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На что нужно обратить внимание при выборе авто:

технические характеристики;

вместительность двигателя;

особенности эксплуатации;

внешний вид;

недостатки, которые обнаружили другие пользователи.

Обязательно ознакомьтесь с отзывами на выбранное авто. При расчетах, к стоимости машины добавляйте цену ее обслуживания. Иногда, покупая бюджетное авто, можно попасть в ловушку, из-за большого расхода топлива и значительных расходов на ремонт.

Выбранная машина должна быть доступной для вас, то есть реалистичной целью для покупки. Соотнесите ваш месячный бюджет и цену авто.

Как приобрести авто

Стоит выбирать авто, учитывая ваше нынешнее финансовое положение, без надежд на вероятное повышение или увеличение зарплаты.

После того как вы выбрали авто, зафиксируйте его стоимость в валюте. Лучше добавить к этой сумме 10%, на случай изменения цены. Полученное значение – ваша финансовая цель.

Теперь определитесь как именно вы планируете покупать авто:

в кредит или рассрочку;

собрав нужную сумму самостоятельно;

получив средства в долг от родных/друзей;

взяв денежный кредит для покупки.

В случае с кредитом или рассрочкой все индивидуально, ведь условия могут варьироваться в зависимости от банка. С самостоятельным накоплением средств не все так просто. Стоит обратить внимание на срочность покупки. Если вы можете подождать, лучше самостоятельно собрать деньги, чем отдавать долг и, при этом, тратиться на обслуживание машины.

Как накопить на машину

Чтобы собрать средства, подсчитайте свой ежемесячный доход. Из него выделите 5 – 10% на покупку авто. Лучше всего открыть депозит и перечислять деньги туда. Таким образом, вы избежите соблазна снять накопления и, к тому же, получите небольшую прибыль в виде процентов.

Как собрать желаемую сумму быстрее: