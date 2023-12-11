SpaceX Маска хочет продавать инсайдерские акции: компанию оценили в 175 миллиардов долларов

Дела компании SpaceX Илона Маска идут гораздо лучше, чем в социальной сети Х. Менеджмент рассматривает возможность продажи части акций, что привлекло большое количество инвесторов.

SpaceX Маска существенно прибавил в стоимости

Как стало известно журналистам Bloomberg из собственных источников, SpaceX Илона Маска рассматривает возможность продажи инсайдерских акций. Предлагаемая цена одной акции должна составить 95 долларов.

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Учитывая это, общая стоимость SpaceX оценивается в 175 миллиардов долларов, а то и больше. Следовательно, компания Маска входит в список мировых компаний с крупнейшей рыночной капитализацией.

Рядом с компанией миллиардера в списке расположены следующие компании:

Nike Inc. – 177 миллиардов долларов;

T-mobile USA Inc. – 179 миллиардов долларов;

China Mobile – 176 миллиардов долларов.

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Летом на тендере SpaceX оценили в 150 миллиардов долларов. Соответственно, за несколько месяцев стоимость компании выросла на 25 миллиардов.

Отметим, что не все бизнесы миллиардера Илона Маска могут похвастаться таким успехом. В частности, социальная сеть Х (бывший Twitter) рухнула в стоимости с 44 до 19 миллиардов долларов. Кроме того, из-за новой политики и высказывания самого Маска многие компании решили прекратить рекламные контракты, что сильно ударило по доходам социальной сети.