SpaceX Маска хочет продавать инсайдерские акции: компанию оценили в 175 миллиардов долларов
Источник:Bloomberg
Дела компании SpaceX Илона Маска идут гораздо лучше, чем в социальной сети Х. Менеджмент рассматривает возможность продажи части акций, что привлекло большое количество инвесторов.
SpaceX Маска существенно прибавил в стоимости
Как стало известно журналистам Bloomberg из собственных источников, SpaceX Илона Маска рассматривает возможность продажи инсайдерских акций. Предлагаемая цена одной акции должна составить 95 долларов.
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Учитывая это, общая стоимость SpaceX оценивается в 175 миллиардов долларов, а то и больше. Следовательно, компания Маска входит в список мировых компаний с крупнейшей рыночной капитализацией.
Рядом с компанией миллиардера в списке расположены следующие компании:
- Nike Inc. – 177 миллиардов долларов;
- T-mobile USA Inc. – 179 миллиардов долларов;
- China Mobile – 176 миллиардов долларов.
Летом на тендере SpaceX оценили в 150 миллиардов долларов. Соответственно, за несколько месяцев стоимость компании выросла на 25 миллиардов.
Отметим, что не все бизнесы миллиардера Илона Маска могут похвастаться таким успехом. В частности, социальная сеть Х (бывший Twitter) рухнула в стоимости с 44 до 19 миллиардов долларов. Кроме того, из-за новой политики и высказывания самого Маска многие компании решили прекратить рекламные контракты, что сильно ударило по доходам социальной сети.