Спрос на новые авто в Украине вырос: какие марки в лидерах

В первом полугодии 2025 года в Украине зарегистрировали более 28 тысяч новых автомобилей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Какая динамика?

Интересно, что основной спрос идет от физических лиц, тогда как корпоративный сектор уменьшил активность, передает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром.

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По данным AUTO-Consulting, если в 2023 году бизнес-клиенты покупали почти половину новых авто (45%), то сейчас эта доля упала до 35%. В то же время количество покупок среди частных клиентов существенно возросло – на 30% по сравнению с прошлым годом.

Какие модели самые популярные?

Среди самых популярных моделей – Toyota RAV4, которая вернула себе звание бестселлера. Далее за ней следуют Renault Duster и Volkswagen Touareg. Впервые за долгое время в лидеры попал и Honda CR-V.

Рост спроса объясняют стабилизацией курса гривны, активной импортной политикой дилеров и желанием украинцев инвестировать в надежные вещи в условиях неопределенности.