Украинцы активно покупают новые авто: на какие марки вырос спрос в апреле

В апреле 2025 года украинцы и местные компании приобрели 5700 новых легковых авто, что на 1,2% больше, чем в апреле 2024 года, и на 14,6% больше, чем в марте этого года.

Покупают импортированные авто

Подавляющее большинство новых машин (96,9%) была импортирована – речь идет о 5570 автомобилей. Зато только 179 авто (3,1%) были изготовлены или переоборудованы в Украине, сообщает Институт исследований авторынка, передает 24 Канал.

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Самые популярные марки апреля:

Toyota – 17,8% всех продаж

Volkswagen – 13,6%

Skoda – 13,3%

Renault – 13%

Hyundai – 8%

Также высокий спрос сохраняется на BMW (7,6%), BYD (7,1%), Audi (7,1%), Suzuki (6,7%) и Nissan (5,7%).

Лидеры среди моделей

В тройке самых популярных моделей – Renault Duster и Toyota RAV4, которые традиционно входят в десятку самых востребованных кроссоверов в своем классе.

Производство в Украине: небольшое, но стабильное

Среди новых авто, изготовленных в Украине, лидером стал Skoda Karoq – 93 таких авто вышли с закарпатского завода “Еврокар”. Вторую позицию заняла Skoda Octavia (23 авто), а третью – Toyota RAV4 (9 авто, переоборудованы в Украине).

Кроме того, часть украинских машин была переоборудована для служебных нужд – полиции, медицины и спецзаказчиков.