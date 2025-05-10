Украинцы активно покупают новые авто: на какие марки вырос спрос в апреле
- В апреле 2025 года украинцы и местные компании купили 5700 новых легковых авто, что на 14,6% больше, чем в марте этого года.
- Основная часть новых автомобилей (96,9%) была импортирована, причем Toyota, Volkswagen и Skoda стали наиболее популярными марками.
В апреле 2025 года украинцы и местные компании приобрели 5700 новых легковых авто, что на 1,2% больше, чем в апреле 2024 года, и на 14,6% больше, чем в марте этого года.
Покупают импортированные авто
Подавляющее большинство новых машин (96,9%) была импортирована – речь идет о 5570 автомобилей. Зато только 179 авто (3,1%) были изготовлены или переоборудованы в Украине, сообщает Институт исследований авторынка, передает 24 Канал.
Смотрите также Из трех миллионов трудоустроен каждый пятый: почему бизнес не нанимает людей с инвалидностью
Самые популярные марки апреля:
- Toyota – 17,8% всех продаж
- Volkswagen – 13,6%
- Skoda – 13,3%
- Renault – 13%
- Hyundai – 8%
Также высокий спрос сохраняется на BMW (7,6%), BYD (7,1%), Audi (7,1%), Suzuki (6,7%) и Nissan (5,7%).
Лидеры среди моделей
В тройке самых популярных моделей – Renault Duster и Toyota RAV4, которые традиционно входят в десятку самых востребованных кроссоверов в своем классе.
Производство в Украине: небольшое, но стабильное
Среди новых авто, изготовленных в Украине, лидером стал Skoda Karoq – 93 таких авто вышли с закарпатского завода “Еврокар”. Вторую позицию заняла Skoda Octavia (23 авто), а третью – Toyota RAV4 (9 авто, переоборудованы в Украине).
Кроме того, часть украинских машин была переоборудована для служебных нужд – полиции, медицины и спецзаказчиков.