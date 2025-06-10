Средний чек вырос: сколько выручки приносят заведениям летние площадки
- Летние площадки в среднем дают заведениям около 21% ежемесячного дохода, а в августе их доля может вырасти до 30%.
- В 2024 году наибольшие расходы гостей на летних террасах фиксировались в августе – в среднем 681 гривен за визит, из-за общего повышения цен.
Летние площадки в среднем дают заведениям около 21% ежемесячного дохода. В августе их доля может вырасти до 30% от общей выручки.
Факторы, которые влияют на посещаемость
Об этом свидетельствуют данные исследования Poster, информирует 24 Канал. При этом аналитики отметили, что ключевым фактором остаются погодные условия. В частности, ливни и холод существенно снижают посещаемость.
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Например, в мае этого года из-за прохлады доля летних площадок в выручке упала до 18% против 25% в мае 2024-го. Ощутимо это было и в июне 2024-го – тогда показатель составил лишь 15% (в июне 2023-го было 20%), что, по словам экспертов, могло быть связано с усиленными мобилизационными мероприятиями и проверками.
Сколько выручки приносят заведениям летние площадки / Инфографика Poster
Средний чек вырос
В 2024 году наибольшие расходы гостей на летних террасах фиксировались в августе – в среднем 681 гривен за визит. В этом году средний чек значительно вырос, главным образом из-за общего повышения цен.
Средний чек вырос / Инфографика Poster
Заметьте. Наибольшее количество действующих площадок наблюдается в июле – августе, наименьшее – в апреле.
Апрель обычно самый тихий месяц для летних площадок – во многих регионах их еще не разрешают открывать. Хотя в Киеве и Львове террасы уже работают, в других ждали до мая,
– отметил CEO и соучредитель Poster Родион Ерошек.
По его словам, для малого и среднего бизнеса каждый дополнительный месяц весной – это шанс активнее стартовать сезон.