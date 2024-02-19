США передадут Украине конфискованные у россиян деньги – какая страна выступит посредником

Соединенные Штаты Америки взялись передавать Украине конфискованные у россиян активы. Правда, делать это напрямую они пока не могут.

Передача конфискованных активов

Соединенные Штаты передадут Украине 500 тысяч долларов замороженных активов россиян. Об этом сообщила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

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Правда, осуществить передачу напрямую нельзя, поэтому придется использовать посредников.

Мы передаем конфискованные средства нашим эстонским партнерам в пользу Украины, потому что сейчас наша действующая власть не позволяет напрямую передавать эти средства,

– объяснила Лиза Монако.

Оперативная группа Kleptocapture, которая начала свою работу через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, продолжает преследовать нечестные доходы тех, кто поддерживает российскую военную машину. В частности, упомянутые 500 тысяч долларов удалось конфисковать благодаря обвинению 6 человек в отмывании денег и нарушении экспортного контроля.

Kleptocapture также пытается отследить все преступные доходы от поддержки России, чтобы впоследствии конфисковать ее и передать Украине. Свою работу в этом направлении группа не прекращает ни на день.

Что касается 500 тысяч долларов, которые передадут через Эстонию, то их направят на запуск проекту, цель которого – быстрая и эффективная оценка школы, которой претерпела украинская энергосистема.