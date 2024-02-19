Передача конфискованных активов

Соединенные Штаты передадут Украине 500 тысяч долларов замороженных активов россиян. Об этом сообщила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

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Правда, осуществить передачу напрямую нельзя, поэтому придется использовать посредников.

Мы передаем конфискованные средства нашим эстонским партнерам в пользу Украины, потому что сейчас наша действующая власть не позволяет напрямую передавать эти средства,

– объяснила Лиза Монако.

Оперативная группа Kleptocapture, которая начала свою работу через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, продолжает преследовать нечестные доходы тех, кто поддерживает российскую военную машину. В частности, упомянутые 500 тысяч долларов удалось конфисковать благодаря обвинению 6 человек в отмывании денег и нарушении экспортного контроля.

Kleptocapture также пытается отследить все преступные доходы от поддержки России, чтобы впоследствии конфисковать ее и передать Украине. Свою работу в этом направлении группа не прекращает ни на день.

Что касается 500 тысяч долларов, которые передадут через Эстонию, то их направят на запуск проекту, цель которого – быстрая и эффективная оценка школы, которой претерпела украинская энергосистема.